Profitez du Black Friday sur Amazon pour acheter le champagne Moet & Chandon Brut Imperial à 43,67 euros. Une cuvée emblématique de la maison fondée en 1743 à l'alcoolisme dangereux.

La cuvée emblématique Moet & Chandon Brut Imperial, créée en 1869, est actuellement proposée à un prix réduit de 43,67 euros sur la plateforme Amazon dans le cadre de l'opération Black Friday. Cette bouteille de 75 cl, qui affiche un taux d'alcool de 12,5 %, présente une robe dorée aux reflets verts distinctifs. L'assemblage complexe de cette champagne associe 30 à 40 % de Pinot Noir, 30 à 40 % de Meunier et 20 à 30 % de Chardonnay. Plus de 50 personnes ont effectué cet achat le mois dernier, confirmant le succès constant de ce produit sur la marketplace.

Détails techniques et profil aromatique

La maison fondée en 1743 reste l'une des plus reconnues au monde pour ses champagnes représentatifs des terroirs de Champagne. Cette cuvée brut se caractérise par un dosage de 9 g/L de sucre résiduel, ce qui la rend équilibrée et digestive. Au nez, les dégustateurs découvrent des notes de pomme verte et de citron, suivies de fleurs blanches et de nuances minérales. La bouche révèle des saveurs de poire, de pêche blanche et de pomme, avec des bulles rafraîchissantes qui laissent place aux agrumes et à la groseille.

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Conditions d'achat et politique de retour

Cette bouteille de champagne Moet & Chandon avec son étui est disponible sur Amazon à 43,67 euros pendant le Black Friday. Le produit bénéficie de la livraison Amazon, garantissant une gestion logistique optimisée pour le consommateur final. La politique de retour permet également de retourner le produit jusqu'à 30 jours après réception, offrant une sécurité supplémentaire lors de l'acquisition. Cette offre Black Friday mérite votre attention si vous cherchez un champagne de qualité à prix maîtrisé pour vos prochaines célébrations.

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Polyvalence gustative et température de service

Le champagne Moet & Chandon Brut Impérial convient parfaitement à l'apéritif comme pour accompagner un repas complet. Sa fraîcheur et son profil aromatique en font un choix polyvalent qui plaira au plus grand nombre de convives. Il est recommandé de servir la bouteille entre 8 et 10 °C pour en apprécier toutes les qualités aromatiques. Les bulles fines et persistantes soulignent la structure élégante de cette cuvée majeure du patrimoine viticole français.

Contexte des promotions et avertissements

Cette offre s'inscrit dans une série de promotions sur Amazon, incluant des réductions sur des articles d'électroménager comme l'Airfryer Ninja Double Stack XL à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros. D'autres articles phares voient également leur prix baisser, tels que l'Amazon Fire Tv Stick HD à 23,99 euros au lieu de 64,99 euros ou la machine à café De'Longhi à 329 euros au lieu de 399,99 euros. Cependant, les consommateurs doivent garder à l'esprit que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que cette cuvée doit être consommée avec modération pour respecter les recommandations de santé publique.