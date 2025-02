Modifications du Quotient Familial dans le Budget 2025

Le budget 2025 apporte des modifications importantes aux plafonds de l'avantage fiscal lié au quotient familial. Ces changements, qui doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel, visent à ajuster la réduction d'impôt aux réalités économiques et sociales.

Chaque année, le calcul de l'impôt sur le revenu évolue pour s'adapter aux réalités économiques et sociales. Comme l'indique Money Vox le 7 février, le budget 2025 , adopté à l'Assemblée nationale le 5 janvier 2025 après un recours à l'article 49.3, puis validé par le Sénat le 6 février, apporte des modifications aux plafonds de l' avantage fiscal lié au quotient familial . Avant leur entrée en vigueur, ces dispositions doivent encore être validées par le Conseil constitutionnel.

\Le quotient familial est utilisé par l'administration fiscale pour moduler l'impôt en fonction de la composition du foyer. Il permet de diviser le revenu imposable en plusieurs parts selon la situation familiale et le nombre de personnes à charge. Un célibataire bénéficie d'une part, tandis qu'un couple marié ou pacsé dispose de deux parts. Avec un enfant à charge, un célibataire obtient 1,5 part et un couple 2,5 parts. Pour deux enfants, le quotient passe à 2 parts pour un célibataire et 3 pour un couple. Avec trois enfants, il est respectivement de 3 et 4 parts, et avec quatre enfants, de 4 et 5 parts. Chaque enfant supplémentaire ajoute une part au quotient familial. \Les nouveaux plafonds pour 2025 L'avantage fiscal apporté par le quotient familial est soumis à un plafond, qui évolue en 2025 : 1 791 euros (contre 1 759 euros en 2024) pour chaque demi-part supplémentaire. 4 224 euros (contre 4 149 euros en 2024) pour la part accordée à un parent isolé élevant seul un ou plusieurs enfants, au titre du premier enfant à charge. 1 069 euros (contre 1 050 euros en 2024) pour la demi-part supplémentaire accordée aux personnes seules ayant eu un enfant à charge pendant au moins cinq ans. 1 993 euros pour la part supplémentaire accordée aux veufs avec au moins une personne à charge. Un impact direct sur le taux d'imposition des foyers Cette revalorisation des plafonds permet aux foyers concernés de bénéficier d’une réduction d’impôt ajustée à l’inflation et aux évolutions socio-économiques. Il est donc conseillé aux contribuables de vérifier leur situation fiscale et d’anticiper ces modifications lors de leur déclaration de revenus





