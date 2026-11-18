Tout savoir sur la mise à jour obligatoire des statuts de SARL, SAS ou SCI. Détails des frais 2026, délais d'un mois et procédure en ligne via le guichet unique.

La mise à jour des statuts sociaux constitue une obligation légale stricte pour toutes les entreprises constituées sous forme de société dès lors qu'une information contenue dans ce document fondateur subit une modification. Ce document juridique primordial définit l'identité de l'entité, incluant sa dénomination sociale, son adresse siège, son objet social, son capital ainsi que les règles internes de fonctionnement qui régissent les relations entre les associés et la direction. La modification des statuts entraîne inévitablement la mise à jour correspondante de l'extrait Kbis, document servant de carte d'identité officielle de l'entreprise auprès du Registre du commerce et des sociétés.

Les cas de figure déclenchant une mise à jour

Les sociétés telles que la SARL, l'EURL, la SAS, la SASU et la SCI sont toutes concernées par cette procédure administrative lorsqu'un élément de leurs statuts évolue. Les modifications les plus fréquentes qui obligent à la réécriture des statuts incluent le transfert du siège social, le changement de la dénomination sociale, ou encore la modification de l'objet social correspondant à l'activité de l'entreprise. Une augmentation ou une réduction du capital social, ainsi qu'un changement de forme juridique comme le passage d'une SARL à une SAS, nécessitent également cette étape cruciale.

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Il est également indispensable de modifier les statuts en cas de prolongation de la durée de la société ou de changement de la date de clôture de l'exercice comptable. Le changement de dirigeant, qu'il s'agisse du gérant ou du président, n'oblige à modifier les statuts que si cette fonction est explicitement nommée dans le texte statutaire. Si le dirigeant a été nommé par un acte séparé, les statuts restent inchangés, mais la modification doit tout de même être publiée dans une annonce légale et déclarée au registre.

La procédure étape par étape en ligne

Après la prise de décision de modification, vous disposez d'un délai d'un mois pour finaliser la mise à jour de vos statuts. La procédure, identique pour la majorité des cas, s'effectue intégralement en ligne via des étapes bien définies. La première phase consiste à faire voter la modification par les associés ou, dans le cas d'un associé unique, à prendre la décision seul. La majorité requise dépend de la forme juridique et des dispositions spécifiques contenues dans les statuts, des précisions étant disponibles sur le portail justice.fr.

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Une fois la décision votée, il convient de rédiger le procès-verbal, qui sert de compte rendu écrit officiel de la résolution. En tant que représentant légal, vous devez dater et certifier les statuts mis à jour comme étant conformes à la décision prise. La prochaine étape impose la publication d'une annonce légale dans un support habilité du département du siège social, ce qui vous délivrera une attestation de parution indispensable à la suite de la procédure.

Le dépôt final se fait sur le guichet unique dédié, où vous devez transmettre le procès-verbal, les statuts actualisés et l'attestation de parution. Après validation du dossier par le greffe, vous pourrez récupérer votre nouveau Kbis mis à jour, attestant de la conformité des informations de votre entreprise. Ce processus numérique simplifie considérablement les formalités administratives tout en garantissant la traçabilité légale des changements.

Le détail précis des frais et coûts 2026

Une modification simple de statuts entraîne des frais officiels d'environ 300 euros, auxquels s'ajoutent éventuellement les coûts des services en ligne utilisés. Deux frais s'imposent à toutes les sociétés sans exception. Les frais de greffe s'élèvent à 185,77 euros toutes taxes comprises en 2026 pour la plupart des modifications. Ce montant couvre également la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, garantissant la publicité légale du changement.

Le coût de l'annonce légale est forfaitaire en 2026 et varie selon la nature du changement. Il s'agit de 109 euros hors taxes pour un transfert de siège ou un changement de dirigeant, et de 136 euros hors taxes pour un changement d'objet social ou de capital. Pour un changement de dénomination ou de forme juridique, le tarif s'élève à 199 euros hors taxes, ces tarifs s'appliquant en France métropolitaine.

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Le recours à des plateformes comme LegalPlace

Pour déléguer ces démarches complexes, des plateformes telles que LegalPlace offrent des services de formalisme dédiés. Chez LegalPlace, deux formules sont proposées pour les SAS, SASU, SARL, EURL et SCI. La formule Standard, à 249 euros hors taxes, comprend la rédaction du procès-verbal, la vérification du dossier, son envoi au greffe et la mise à jour du Kbis, avec l'assistance d'un formaliste dédié.

La formule Express, à 349 euros hors taxes, ajoute un traitement sous 24 heures et une assistance téléphonique illimitée. Elle inclut une garantie anti-rejet mise en avant par la plateforme. Ces services limitent le risque de rejet par le greffe mais ne remplacent pas un conseil juridique spécialisé en cas de besoins complexes. Cette externalisation permet de sécuriser le processus et de gagner du temps précieux pour les dirigeants.