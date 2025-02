Modi à Washington : Renouveler la complicité avec Trump

Narendra Modi, Premier ministre indien, se rend à Washington pour rencontrer Donald Trump. La visite intervient dans un contexte de tensions mondiales sur le commerce, et les deux dirigeants doivent discuter de sujets clés tels que la sécurité de l'Asie-Pacifique, les relations avec la Russie et la coopération économique.

Le Premier ministre indien Narendra Modi , qui avait développé une relation étroite avec Donald Trump pendant son premier mandat, est attendu à Washington mercredi. Il espère renouer le contact avec le président américain dans un contexte de tensions mondiales commerciales. M. Modi, victorieux lors des dernières élections dans la province de Delhi avec son parti nationaliste hindoue, le Bharatiya Janata (BJP), sera reçu par le président américain jeudi à la Maison Blanche. Si M.

Trump a peu mentionné l'Inde depuis son entrée en fonction mi-janvier, la visite de M. Modi intervient alors que le milliardaire républicain utilise massivement les droits de douane, ciblant aussi bien des alliés que la Chine. Avant sa venue aux États-Unis, M. Modi coprésidera un sommet sur l'intelligence artificielle à Paris avec le président français Emmanuel Macron. Selon Vikram Misri, le plus haut responsable du ministère indien des Affaires étrangères, « la relation avec les États-Unis est l'un de nos partenariats internationaux les plus solides ces dernières années ». Dans un message sur X le 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump, M. Modi avait exprimé son « impatience » à « travailler de nouveau en étroite collaboration » avec le nouveau président. Quelques jours plus tard, Donald Trump, soucieux de rééquilibrer les échanges commerciaux des États-Unis, avait insisté auprès de M. Modi pour qu'il établisseries des liens commerciaux « équitables ». Le commerce et les droits de douane, les relations avec la Russie ou l'immigration sont autant de sujets potentiels de tensions. Delhi a par exemple accepté le rapatriement de 110 migrants expulsés par les États-Unis à bord d'un avion militaire américain. M. Modi et M. Trump discuteront également du renforcement du groupe dit « Quad », une alliance de sécurité dans la région Asie-Pacifique, qui inclut également le Japon et l'Australie. L'Inde accueillera les dirigeants de ce groupe, considéré comme un contrepoids au renforcement militaire de la Chine, courant de l'année. Le chef de la diplomatie indienne, Subrahmanyam Jaishankar, a été invité à la cérémonie d'investiture de Donald Trump, et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, l'a reçu pour une réunion des membres du « Quad », sa toute première réunion organisée le jour même de son entrée en fonction le 22 janvier, témoignant de l'importance accordée à ce format. La dernière visite de M. Modi aux États-Unis remonte à juin 2023 où il avait été reçu avec tous les honneurs d'une visite d'État par le président d'alors, Joe Biden. M. Modi avait accepté de participer à une conférence de presse conjointe et répondu, visiblement malgré lui, à une question d'une journaliste sur les minorités religieuses en Inde. A grands renforts d'accolades, d'effusions et de compliments publics, Narendra Modi et Donald Trump ont mis en scène leur complicité pendant le premier mandat du milliardaire américain à la Maison Blanche, de 2017 à 2021. M. Modi lui avait rendu visite à deux reprises. Le dirigeant indien avait également accueilli un Donald Trump tout sourire pour une visite d'État en 2020 où il a pu participer à un grand rassemblement dans l'État natal de M. Modi, le Gujarat. Selon M. Misri, l'Inde et les États-Unis ont une « convergence évidente d'intérêts » dans des secteurs comme le commerce, l'investissement, la technologie, la coopération en matière de défense, ou la lutte contre le terrorisme et la sécurité de la région Asie-Pacifique. Lors d'un récent échange téléphonique avec le Premier ministre indien, Donald Trump a jugé qu'il était « important que l'Inde augmente ses achats d'équipement militaire américain », selon la Maison Blanche.





Narendra Modi Donald Trump Inde États-Unis Commerce Droits De Douane Quad Asie-Pacifique Sécurité Relations Bilatérales

