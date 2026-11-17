Découvrez les trois étirements de hanches recommandés par l'instructrice de Pilates Maryline Vogels. Ces mouvements simples améliorent la souplesse et l'autonomie quotidienne sans intensité excessive.

Pour préserver son autonomie et gagner en mobilité au quotidien, l'assouplissement des hanches constitue une étape indispensable. Maryline Vogels, professionnelle qualifiée en Pilates, met en lumière l'importance cruciale de ce groupe musculaire qui participe à la qualité du vieillissement. Selon elle, la manière dont nous entretenons cette zone détermine directement la façon dont nous vieillissons et conservons nos capacités physiques.

Importance de la mobilité des hanches pour l'autonomie

Les hanches sont sollicitées de manière permanente dans nos routines journalières. Des gestes simples comme enfiler ses chaussures, s'accroupir ou ramasser un objet tombé au sol exigent une amplitude articulaire saine. Lorsqu'une perte de souplesse survient, ces actions banales deviennent rapidement source de difficultés et de douleur. Cette dégradation impacte directement la vie quotidienne et la sensation de bien-être général de l'individu concerné.

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Il n'est jamais trop tard pour entreprendre un travail spécifique afin d'améliorer cette mobilité. L'objectif principal n'est pas de rechercher une performance sportive immédiate, mais de retrouver de l'aisance dans les mouvements de base. Une meilleure amplitude des hanches permet de maintenir l'autonomie physique plus longtemps, évitant ainsi une dépendance précoce face aux tâches domestiques ou personnelles.

Méthodologie douce et sécurisée de Maryline Vogels

L'approche recommandée par l'experte repose sur la régularité et le contrôle du ressenti corporel plutôt que sur l'intensité des efforts. Maryline Vogels insiste sur le fait que la progression s'acquiert par la pratique constante et l'écoute attentive de son propre corps. Il est essentiel d'éviter toute blessure potentielle en ne forçant jamais sur les articulations ou les muscles tendus.

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Chaque exercice doit être réalisé à son propre rythme, en accordant une attention particulière à la respiration. La vitesse d'exécution n'est pas un critère de réussite ; au contraire, prendre le temps de bien réaliser chaque geste permet un meilleur contrôle et une efficacité supérieure. Concentrez-vous sur les sensations physiques pour ajuster la pression et l'étirement selon vos limites actuelles.

Le premier mouvement en position assise pour la rotation

Le premier exercice démarre en position assise avec les jambes pliées et les pieds à plat sur le sol. Les pieds doivent être écartés sur une largeur supérieure à celle des épaules pour offrir une base stable. Placez vos mains derrière vous pour vous stabiliser, puis amenez progressivement les genoux vers la droite jusqu'à ce qu'ils touchent le sol.

Une fois les genoux posés à plat, effectuez un mouvement de balancement vers la droite pour étirer davantage la zone. Ensuite, revenez au centre et alternez en dirigeant les genoux vers la gauche. Cette alternance doit être effectuée entre six et huit répétitions par côté. Veillez à maintenir le buste droit tout au long du mouvement pour mobiliser correctement les hanches sans compenser avec le dos.

Le squat profond et les fentes pour la force et l'étirement

Le second mouvement se pratique debout, les pieds écartés au-delà de la largeur des épaules. Descendez lentement en position de squat profond en gardant les talons fermement ancrés au sol. Posez vos mains au sol pour maintenir l'équilibre, puis basculez votre poids vers la droite en vous appuyant sur le pied droit.

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Effectuez le même mouvement de l'autre côté en vous appuyant sur le pied gauche. Cette alternance de poids sollicite la souplesse latérale des hanches. Répétez ce balancement à votre rythme, en variant la profondeur selon votre confort, pour un total de huit à dix répétitions par côté. Cette étape renforce la stabilité tout en améliorant l'amplitude.

Le dernier exercice combine force et étirement dans une position de fente. Placez le pied droit au sol avec un angle de quatre-vingt-dix degrés au niveau du genou, sans jamais laisser le genou dépasser l'orteil. La jambe gauche reste en arrière avec le genou posé au sol, tandis que les mains soutiennent les hanches.

Penchez-vous doucement vers l'avant en maintenant le dos droit et le regard fixe vers l'horizon. Revenez à la position initiale et tendez la jambe droite pour étirer l'ischio-jambier. Répétez cette séquence entre huit et dix fois avant de changer de côté pour l'autre jambe. Cette routine complète assure une mobilité optimale pour les activités de la vie courante.