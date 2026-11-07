Mobilisations sociales en France : Sébastien Lecornu convoque les partenaires sociaux

Alors que les manifestations continuent, le Premier ministre Sébastien Lecornu convoque une conférence sociale lundi. Point sur les enjeux, les chiffres et les positions syndicales.

Depuis le quatrième samedi consécutif, des milliers de personnes descendent dans les rues de France pour maintenir la pression politique avant une rencontre cruciale avec le gouvernement. Cette mobilisation s'inscrit dans une dynamique de contestation qui précède la conférence sociale convoquée lundi matin à Matignon par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Préserver la pression avant la négociation

La marche parisienne, partie de la place de la République, a montré une composition majoritairement jeune, mêlant lycéens, étudiants et trentenaires, souvent accompagnés par les sons du groupe Téléphone. Emna, lycéenne de seize ans interrogée sur place, a affirmé vouloir dénoncer les violences policières et le manque de réponses aux revendications. Vincent Gautheron, secrétaire général de l'Union régionale CGT, a souligné que les négociations à venir ne doivent pas mettre fin au mouvement. Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante, a confirmé que cette journée sert à garder l'élan militant.

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Chiffres et contrôle des manifestations

Selon l'entourage du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, la mobilisation était en net recul sur l'ensemble du territoire à quatorze heures. La préfecture de police a évoqué une situation globalement calme et maîtrisée, avec dix-huit interpellations, contre vingt-sept la semaine précédente. Les forces de l'ordre sont restées nombreuses, notamment à la place de la Concorde pour empêcher le rassemblement des gilets jaunes, interdit par la préfecture. Deux porte-paroles de cette coordination, Benjamin Ball et Azelma Sigaux, ont été interpellés par la police. Aucun rassemblement n'a eu lieu près de la Tour Eiffel.

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Sécurité renforcée dans plusieurs métropoles

En province, les préfectures ont maintenu des interdictions de manifester dans les centres-villes. À Clermont-Ferrand, environ six cent personnes se sont rassemblées loin du centre, dans une ambiance bon enfant. À Lyon, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser plusieurs centaines de personnes dans un périmètre interdit. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé le maintien du dispositif de sécurité massif avec soixante-dix mille policiers et gendarmes mobilisés. Il a appelé les préfets à ne pas baisser la garde face à des phénomènes de violence éclatés.

Avenir du mouvement et réponses gouvernementales

La suite du mouvement dépendra des réponses apportées par le gouvernement lors de la conférence sociale de ce lundi. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a assuré dans un courrier aux partenaires sociaux que cette réunion permettrait de présenter des réponses concrètes aux attentes des Français. Les huit principaux syndicats nationaux ont indiqué prendre position dès lundi soir. Une intersyndicale de l'éducation a déjà appelé à une nouvelle grève et manifestation pour le lendemain, mardi.