Des milliers de Français ont manifesté le samedi 28 novembre 2026. La Rochelle, Saintes, Paris et Bordeaux ont vu défiler des milliers de citoyens. Focus sur cette journée.

Une mobilisation citoyenne significative s'est déroulée à travers la France ce samedi 28 novembre 2026. La journée était principalement dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Elle s'inscrivait dans le prolongement de la journée internationale de lutte contre ces violences, qui avait eu lieu le 25 novembre.

Des dizaines de milliers de manifestants ont parcouru les rues de nombreuses villes hexagonales. À La Rochelle, plus de 300 personnes ont défilé. Elles rejoignaient les 90 participants à Saintes. D'autres cortèges ont eu lieu à Mont-de-Marsan, avec une cinquantaine de personnes, et à Bordeaux, où 2400 personnes ont marché. À Paris, les autorités ont comptabilisé 12 500 personnes en cumulé pour deux cortèges distincts. Cette mobilisation était globalement calme, bien que les associations n'aient pas trouvé d'entente pour défiler ensemble comme lors des années précédentes.

Also read Comparatif NordVPN Black Friday 2026 : Analyse des prix et des fonctionnalités

Décrochage des effectifs selon le Ministère de l'Intérieur

Le nouveau samedi de mobilisation sociale a enregistré une baisse notable de la participation par rapport aux semaines précédentes. Selon les chiffres officiels communiqués par le ministère de l'Intérieur, la mobilisation a atteint son niveau le plus bas depuis la journée du 17 octobre. Le ministère a dénombré 44 500 manifestants dans tout le pays ce samedi 28 novembre 2026. Cette estimation contraste fortement avec celle de la semaine précédente. Samedi dernier, le 21 novembre, le ministère avait recensé 82 500 manifestants. Les chiffres varient parfois entre les organisateurs et les autorités. À Paris, les organisateurs estimaient la présence de 55 000 personnes, soit quatre fois plus que le chiffre préfectoral.

Appels législatifs à Paris et réactions citoyennes

Les mots d'ordre et les revendications variaient selon les lieux et les groupes. À Paris, Suzy Rotjman, porte-parole du Collectif national des droits des femmes, a pris la parole sur la place du Panthéon. Elle a plaidé pour que la loi intégrale sur les violences faites aux femmes et aux enfants soit votée dans les délais impartis. Ce texte législatif important doit être examiné au Sénat en janvier. Dans d'autres villes, la parole des citoyens a également été audible. À La Rochelle et Saintes, une participante a déclaré qu'à 35 ans, c'était sa première fois qu'elle manifestait, car la situation la rendait folle. Ces témoignages illustrent la détresse de citoyens qui décident de sortir dans la rue pour dénoncer la vie chère et la violence de genre.

Advertisement

Chiffres alarmants sur les agressions sexuelles en France

Les associations organisatrices ont rappelé au public l'urgence de la situation sociale. Elles ont souligné que, statistiquement, une femme sur deux a subi une agression sexuelle dans sa vie. Ce constat factuel servait de fondement aux appels à la mobilisation. À Bordeaux, le mouvement social avait une double vocation. Il dénonçait à la fois la vie chère et la colère étudiante et lycéenne. Le groupe d'associations de l'AG féministe de Gironde avait appelé à rejoindre cette mobilisation. Cependant, une manifestation spécifique contre les violences faites aux femmes avait déjà rassemblé un demi-millier de personnes la veille, le jeudi soir.

Étendue géographique et autre condamnation judiciaire

Les cortèges ont également touché d'autres métropoles importantes. À Montpellier, 2000 personnes ont manifesté malgré une interdiction préfectorale. À Lyon, 6000 personnes ont défilé. À Lille, les préfectures ont comptabilisé 2 900 personnes. Quelques centaines de personnes étaient présentes à Metz et 500 à Strasbourg. Parallèlement à ces manifestations, la justice a rendu un arrêt majeur. La cour d'assises d'appel de la Dordogne a condamné Mounir Boutaa. Il est reconnu responsable du féminicide de Chahinez Daoud. La cour a prononcé une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Une période de sûreté de 22 ans a été imposée. Une possible rétention de sûreté est prévue à l'issue de sa peine. La cour a retenu l'altération du discernement mais a écarté toute réduction de peine par rapport au premier jugement.