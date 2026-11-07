Mobilisation sociale du 7 novembre : moins nombreux, les manifestants restent déterminés

Le samedi 7 novembre 2026, la mobilisation sociale recule en France, avec des heurts à Bordeaux, avant les négociations lundi à Matignon.

La mobilisation sociale du samedi 7 novembre 2026 a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans toute la France, selon les chiffres disponibles. Le mouvement, qui réclame des mesures pour la jeunesse et contre la vie chère, affiche un recul par rapport aux journées d'action nationale précédentes. Les défilés se sont déroulés dans une ambiance calme, parfois festive, mais des affrontements ont éclaté en marge de certains cortèges, notamment à Bordeaux.

Il s'agissait du quatrième samedi de mobilisation consécutif et de la deuxième journée de cortèges de la semaine. Elle faisait suite à de grandes manifestations jeudi 5 novembre, appelées par les syndicats. Les manifestants ont fait entendre leur colère avant des rendez-vous prévus lundi 9 novembre avec le gouvernement.

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Une mobilisation en recul dans les cortèges

Le nombre de manifestants a nettement baissé à Paris comme dans le reste du pays par rapport aux précédentes journées. La Préfecture de police comptait 46 000 personnes dans le cortège parisien en milieu d'après-midi, contre 65 000 le jeudi. L'intersyndicale de la jeunesse a pour sa part évalué la mobilisation à 75 000 personnes samedi à Paris et 250 000 dans toute la France, contre 200 000 à Paris et 500 000 dans tout le pays une semaine plus tôt.

Les heurts ont été concentrés sur des manifestations non déclarées ou interdites, comme à Lyon, ainsi qu'en fin de cortège à Paris. À Bordeaux, la Préfecture a dénombré plus de 9 000 personnes, contre au moins 40 000 selon les syndicats. Après un défilé calme entre les places de la Bourse et de la Victoire, des groupes violents ont cherché l'affrontement avec les forces de l'ordre. La préfecture de Gironde a recensé 15 interpellations à 18 h 30.

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Positions des syndicats et de l'Union étudiante

Vincent Gautheron, secrétaire général de l'Union régionale CGT, estime que la mobilisation ne doit pas s'arrêter avant les négociations de lundi à Matignon, où doit débuter une discussion avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. Selon lui, la pression syndicale doit être maintenue au moment où les échanges commencent.

Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante, considère pour sa part que cette date permet de maintenir la pression sur le pouvoir. Stéphane Obé, secrétaire général de l'Union départementale CGT, affirme de son côté que la colère sociale ne retombe pas, en s'appuyant sur les cortèges observés en Gironde. Les organisations ont ainsi présenté la journée comme un moyen de garder l'élan avant les échanges à venir.

En Charente-Maritime, près d'un millier de manifestants ont participé à des rassemblements interdits, principalement à La Rochelle, selon la préfecture. Dans les Pyrénées-Atlantiques, près de 2000 manifestants ont défilé à Bayonne d'après une estimation du journal Sud Ouest, contre 1 200 selon la police. À Pau, 500 manifestants ont battu le pavé, après un défilé qui avait rassemblé 6 000 personnes deux jours plus tôt.

Prochaines étapes après la journée du 7 novembre

Une conférence sociale est convoquée lundi matin 9 novembre à Matignon, avec les syndicats et le patronat. Des rencontres avec les organisations lycéennes et étudiantes sont également prévues l'après-midi du même jour. Cette journée de mobilisation visait donc à peser avant ces échanges institutionnels.

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Les manifestants de Pau ont annoncé qu'ils reviendraient dans la rue samedi prochain, et les samedis suivants si nécessaire. Le mouvement suivra ainsi les négociations engagées à Matignon, qui détermineront en partie la suite de la mobilisation pour la jeunesse et le pouvoir d'achat dans les semaines à venir.