À Tarbes, entre 700 et 1 000 personnes ont manifesté. Derrière cette baisse, la colère sociale contre le pouvoir d'achat et les services publics demeure forte.

La manifestation organisée ce mardi à Tarbes par l'intersyndicale a vu défiler entre 700 et 1 000 personnes. Ce nombre représente une baisse significative par rapport au 5 novembre dernier, date à laquelle plus de 3 500 manifestants avaient répondu à l'appel des syndicats. Cette mobilisation en net recul ne doit toutefois pas masquer la persistance de la colère sociale dans la ville.

Baisse de participation mais revendications intactes

La forte diminution du nombre de participants, trois à quatre fois inférieure à celle de novembre, pourrait s'expliquer partiellement par les contraintes économiques des grévistes. Une militante de la CGT a souligné que deux journées de grève par mois pèsent lourdement sur les budgets familiaux. Cette fatigue sociale contraste avec l'intégrité des revendications portées dans le cortège.

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Les participants maintiennent des exigences claires concernant le pouvoir d'achat, les salaires, la lutte contre la précarité et la défense des services publics. Les organisations syndicales jugent les réponses apportées par le gouvernement comme largement insuffisantes face à ces enjeux majeurs. La dégradation des services publics reste également un motif central de mécontentement.

Position syndicale et réclamation du Smic

Julie Perriguey, secrétaire générale de la CGT des Hautes-Pyrénées, a fermement défendu la position des manifestants dans les rues. Elle a déclaré que le coup de pouce accordé au Smic équivaut à peine à un kilo de tomates. Cette comparaison illustre l'écart entre l'aide gouvernementale et les besoins réels des travailleurs.

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La syndicaliste a martelé que l'objectif n'est pas d'obtenir un kilo de tomates supplémentaire, mais des salaires permettant une vie digne. La CGT réclame un Smic porté à 1 700 euros nets, ce qui correspond à 2 200 euros bruts par mois. Cette demande s'inscrit dans une vision plus large des inégalités salariales dans le pays.

Le problème dépasse largement le seul salaire minimum selon Julie Perriguey. Neuf millions de travailleurs en France vivent actuellement en dessous du revenu minimum. La prime compensatoire n'est pas prise en compte pour le calcul de la retraite, entraînant des pensions de misère pour ces salariés.

Inquiétudes sur l'avenir des services publics

Les participants manifestent également contre les coupes budgétaires qui menacent les secteurs dépendants de l'État. Robin, titulaire d'un master, effectue un service civique au Parc national des Pyrénées pour une indemnité d'à peine 600 euros par mois. Son contrat s'achève en janvier, laissant l'avenir professionnel flou pour ce jeune diplômé.

Robin confie qu'il évite de trop se poser de questions par manque de réponses concrètes. Il souhaite travailler dans la recherche, mais cela dépend des financements publics divisés par cinq sous la présidence de Emmanuel Macron. Cette incertitude illustre les difficultés rencontrées par les jeunes actifs dans des secteurs publics fragilisés.

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Le monde hospitalier partage également ces préoccupations structurelles. Anaïs, infirmière à l'hôpital Le Montaigu à Astugue, décrit des conditions de travail relativement préservées pour l'instant. Elle craint toutefois pour la pérennité de ce maintien dans un contexte de désertification médicale.

Anaïs dénonce les inégalités d'accès aux soins et les fermetures de lits récurrentes. Elle signale un manque de médecins qui entraînent des conditions de travail déplorables pour ceux qui restent en poste. Au-delà de la santé, elle critique la vie chère et les politiques jugées véreuses par les manifestants.

La colère sociale ne faiblit pas malgré la baisse de mobilisation numérique. Les revendications sur le salaire minimum, les retraites et les services publics restent centrales. La situation économique et sociale continue de susciter une opposition forte et structurée dans les Hautes-Pyrénées.