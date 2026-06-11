Mobilisation nationale pour une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants

Suite à l'affaire Lyhanna, des associations féministes et de protection de l'enfance exigent la création d'une loi-cadre globale et organisent des manifestations pour interpeller le gouvernement.

L'émotion est immense et l'indignation grandissante à travers la France entière suite aux révélations glaçantes entourant l'affaire Lyhanna. La disparition tragique de cette enfant de onze ans a mis en lumière des failles systémiques alarmantes au sein de l'appareil judiciaire et des services de protection de l'enfance .

Le fait que le principal suspect ait fait l'objet de multiples plaintes pour viols sur mineures avant le drame soulève des questions fondamentales sur la capacité de l'État à protéger les plus vulnérables. Cette tragédie n'est pas perçue comme un incident isolé, mais comme le symptôme d'un dysfonctionnement profond où les alertes sont trop souvent ignorées ou traitées avec une lenteur bureaucratique fatale.

Le public et les familles de victimes s'interrogent désormais sur la gestion des dossiers de violences sexuelles et sur la nécessité absolue de repenser la manière dont les signalements sont pris en compte pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Face à ce constat accablant, une vaste coalition d'associations féministes et d'organisations dédiées à la défense des droits des enfants s'est mobilisée pour transformer cette douleur en action politique concrète.

Ces collectifs ne demandent plus de simples ajustements, mais exigent la mise en place immédiate d'une loi-cadre intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Pour maintenir la pression sur le pouvoir exécutif, un calendrier de mobilisation rigoureux a été établi. Désormais, chaque lundi soir, des rassemblements sont organisés devant les tribunaux de tout le pays ainsi que devant le ministère de la Justice à Paris.

L'objectif est de rendre visible la souffrance des victimes et d'interpeller directement les magistrats et les décideurs politiques. Le point d'orgue de ce mouvement sera une grande manifestation populaire prévue le samedi 4 juillet, conçue comme une marche rassembleuse ouverte à tous les citoyens désireux de voir évoluer la législation française.

Le soutien populaire est massif, comme en témoigne une pétition en ligne ayant déjà récolté plus de deux cent mille signatures, prouvant que l'exigence de justice et de protection dépasse largement le cadre des cercles militants. Le débat législatif se cristallise autour d'une proposition de loi ambitieuse comprenant soixante-dix-neuf articles, déposée il y a quelque temps et soutenue par une centaine de députés issus de divers horizons, notamment de la gauche et de la coalition gouvernementale.

Malgré l'ampleur du texte et l'urgence de la situation, ce projet est resté lettre morte, n'ayant jamais été examiné en session parlementaire. Cependant, l'affaire Lyhanna a créé un électrochoc, poussant la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à sortir de sa réserve. Elle a publiquement appelé le gouvernement à inscrire ce texte à l'ordre du jour d'une session extraordinaire, soit en juillet, soit en septembre. Les associations, quant à elles, rejettent les demi-mesures.

Si le gouvernement a proposé d'ajouter quelques dispositions supplémentaires à un projet de loi sur la protection des enfants devant être examiné le 15 juillet, les collectifs estiment que cela est insuffisant. Ils réclament des moyens financiers et humains conséquents pour accompagner cette loi, ainsi qu'un renforcement drastique des peines pour les violeurs en série sur mineurs. L'enjeu est également procédural.

Les militants et certains responsables politiques demandent une accélération significative des délais d'enquête pour les crimes commis sur les enfants, suggérant un délai maximal de trois mois pour les actes d'investigation. De plus, la question sensible de la publicité du fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes est revenue sur le devant de la scène, certains estimant que la transparence serait un outil de prévention efficace.

Cette crise met en exergue la tension entre la volonté politique de gestion graduelle et l'urgence absolue ressentie par les victimes et leurs défenseurs. La société française se trouve à un tournant où la protection de l'enfance et la lutte contre les féminicides ne peuvent plus être traitées comme des dossiers secondaires, mais doivent devenir la priorité absolue de l'agenda législatif pour garantir la sécurité et la dignité de chaque individu





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