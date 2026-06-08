Mobilisation nationale après la mort de Lyhanna : des centaines de personnes réclament justice à Vannes

Des centaines de personnes se sont réunies devant le tribunal de Vannes pour exprimer leur soutien à la famille de Lyhanna, une jeune fille de 11 ans retrouvée morte dans le Gers. Cette mobilisation fait suite à l failure de la justice à traiter les signalements et plaintes concernant le principal suspect dans cette affaire, Jérôme B. Les manifestants ont dénoncé les dysfonctionnements du système judiciaire et ont appelé à des changements dans le traitement des affaires de violences sexuelles.

Le 8 juin 2026, des centaines de personnes se sont réunies devant le tribunal de Vannes (Morbihan) pour exprimer leur soutien à la famille de Lyhanna , une jeune fille de 11 ans retrouvée morte dans le Gers le 4 juin.

Cette mobilisation fait suite à la mort de Lyhanna et à l failure de la justice à traiter les signalements et plaintes concernant Jérôme B., le principal suspect dans cette affaire. Les manifestants ont dénoncé les dysfonctionnements du système judiciaire qui ont permis à un présumé agresseur de rester en liberté despite plusieurs signalements et plaintes.

Les collectifs féministes, les victimes de violences sexuelles et la CGT étaient présents pour exprimer leur indignation et demander des changements dans le traitement des affaires de violences sexuelles. Les participants ont également rendu hommage aux victimes, qu'elles soient femmes, enfants ou hommes, et ont appelé à une prise de conscience collective pour mettre fin aux violences systémiques





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Violences Sexuelles Justice Mobilisation Lyhanna Vannes Signalements Plaintes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mort de Lyhanna : Gérald Darmanin promet des sanctions si des défaillances sont déceléesLe ministre de la justice a promis de faire toute la lumière sur les éventuels dysfonctionnements de la chaîne judiciaire qui ont mené au drame. Il a néanmoins écarté l'idée d'une démission.

Read more »

Mort de Lyhanna: Gérald Darmanin reconnaît des 'défaillances extrêmement graves' mais pas un manque de 'moyens'Face aux journalistes ce lundi, Gérald Darmanin a réaffirmé sa volonté d'avoir un état des lieux des infractions délictuelles ou criminelles qui touchent les mineurs d'ici le 14 juillet et comptent les prioriser. Il a également avoué une nouvelle fois la présence de 'défaillances extrêmement...

Read more »

Mort de Lyhanna : un rassemblement à Fougères pour « une meilleure protection des enfants »Un rassemblement est organisé ce lundi 8 juin à Fougères (Ille-et-Vilaine), en réponse à un appel national pour rendre hommage à la petite Lyhanna, enlevée, séquestrée et tuée.

Read more »

Rassemblements pour Lyhanna : des dizaines de villes mobilisées en France ce lundiDes rassemblements sont prévus dans toute la France, notamment en Occitanie, pour rendre hommage à Lyhanna et exiger une meilleure protection des enfants contre les violences.

Read more »