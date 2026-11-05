Mobilisation massive à Montpellier le 5 novembre : sécurité renforcée et perturbations transport

Le 5 novembre, Montpellier accueille une forte mobilisation syndicale. Sécurité policière accrue, parcours dévié et perturbations des transports en commun sont à prévoir dans la métropole.

À partir de 14 heures ce jeudi 5 novembre, une mobilisation syndicale d'envergure est prévue dans la ville de Montpellier. Un parcours inédit de 3,7 kilomètres, négocié avec la préfecture, guidera le cortège entre la place Max-Rouquette aux Arceaux et la place de l'Europe. Cette manifestation vise à dénoncer l'érosion du pouvoir d'achat et la défense des services publics, sous une surveillance accrue des forces de l'ordre.

L'intersyndicale héraultaise a lancé 76 appels à la grève recensés dans le département, un chiffre sans précédent depuis 2022. Les organisations syndicales, dont la CGT qui prendra la tête du cortège, s'attendent à une participation massive dans le public comme dans le privé. La jeunesse, incluant lycéens et étudiants, est spécifiquement appelée à rejoindre le mouvement pour faire entendre un mécontentement jugé à son point de rupture par les acteurs sociaux.

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Dispositif sécuritaire et tracé dévié

Les rassemblements sont strictement interdits dans l'Écusson et ses abords afin d'éviter des débordements contre les commerces du centre-ville. La préfecture reconduit l'interdiction du port d'objets dangereux, d'artifices, de produits inflammables ou de cagoules. La place de la Comédie fait l'objet d'une vigilance particulière pour éviter toute escalade violente, comme l'a souligné la préfète Chantal Mauchet.

Le dispositif de sécurité sera conséquent et inclura des policiers, gendarmerie, CRS, unités mobiles, un engin lanceur d'eau et un hélicoptère. Des équipes de drones assureront la surveillance aérienne et le suivi des perturbateurs potentiels. Ce tracé de 3,7 km est susceptible d'être adapté en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain ce jeudi après-midi.

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Impact majeur sur les déplacements

La journée de mobilisation nationale aura des conséquences directes sur les déplacements dans la métropole montpelliéraine. Tam maintiendra un service sur l'ensemble de son réseau, mais fonctionnera à un niveau proche de celui d'un samedi. Des perturbations importantes sont attendues en raison des manifestations prévues dans le centre-ville de Montpellier.

Les lignes de tramway et de bus desservant le cœur de ville connaîtront des interruptions partielles et des déviations. Ces modifications touchent notamment le parcours entre les Arceaux, Saint-Louis, Gambetta, Strasbourg, le secteur du Pirée et la place de l'Europe. Les bus reliant les autres communes de la métropole devraient en revanche circuler normalement.

Vigilance maintenue et suite des événements

La vigilance ne s'arrêtera pas dès la fin de la manifestation du 5 novembre. Si aucune déclaration de manifestation n'a été déposée pour samedi 7 novembre, la préfecture n'exclut pas de nouveaux rassemblements spontanés. Après trois samedis marqués par des tensions, les forces de sécurité resteront donc mobilisées dans les jours à venir pour assurer la paix publique.

Les voyageurs sont invités à consulter le site tam-voyages.com ou l'application M'Ticket pour suivre les conditions de circulation en temps réel. L'accès au parking Saint-Roch sera compliqué depuis le pont de Sète, avec pour conseil d'utiliser la rue Eberhart. La situation reste dynamique et nécessite une attention constante de la part des usagers et des citoyens.