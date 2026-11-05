Mobilisation historique : 1,6 million de manifestants pour les salaires

Près de 1,6 million de personnes ont manifesté en France le 5 novembre pour réclamer des hausses de salaire. La CGT et le ministère de l'Intérieur confirment une mobilisation record.

Une journée d'action massive a marqué le paysage social français ce jeudi 5 novembre, réunissant un nombre sans précédent de participants dans les rues. Les syndicats, qui appellent à la grève pour les salariés et fonctionnaires ainsi qu'à la manifestation pour les lycéens, étudiants et retraités, ont revendiqué près de 1,6 million de manifestants à travers l'Hexagone. Cette mobilisation vise principalement à défendre le pouvoir d'achat et à obtenir des augmentations salariales significatives face à l'inflation.

Chiffres records de la CGT et du Ministère de l'Intérieur

La Confédération générale du travail (CGT) a officiellement annoncé avoir comptabilisé près de 1,6 million de manifestants partout en France, dont 350.000 spécifiquement dans la capitale parisienne. Ces chiffres sont à mettre en perspective avec ceux communiqués par le ministère de l'Intérieur, qui avait recensé environ 600.000 personnes à 17 heures, selon un chiffrage provisoire. Dans les deux estimations, il s'agit de la plus forte mobilisation enregistrée sur une seule journée durant cet automne, soulignant l'ampleur du mécontentement social actuel.

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Les données spécifiques au secteur public révèlent également une participation notable. Le ministère de l'Action et des Comptes publics indique que près de 10 % des agents de la fonction publique d'État étaient en grève à mi-journée, soit 9,89 % précisément. Pour comparaison, la fonction publique territoriale affichait un taux de grévistes de 4,60 %, tandis que la fonction publique hospitalière enregistrait 3,93 % de personnels absents. Ces chiffres démontrent une convergence des luttes entre différents secteurs de la fonction publique.

Conférence sociale annoncée par Sébastien Lecornu

En réponse à cette vague de protestation, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la tenue d'une conférence sociale prévue lundi à Matignon. Cette réunion réunira les organisations syndicales et patronales afin d'apporter des réponses concrètes aux questions de pouvoir d'achat et de salaires. Cette initiative gouvernementale cherche à désamorcer les tensions en ouvrant un dialogue direct avec les partenaires sociaux après une journée marquée par des manifestations massives.

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Parallèlement, Sébastien Lecornu a demandé au ministre du Travail Jean-Pierre Farandou de finaliser d'ici dimanche les concertations qu'il mène depuis plusieurs jours sur ces sujets sensibles. L'objectif est de proposer des mesures tangibles rapidement pour tenter de répondre aux exigences des manifestants. Cette pression temporelle souligne l'urgence perçue par l'exécutif pour résoudre les conflits sociaux avant qu'ils ne s'enkystent davantage.

Tensions politiques autour de Raphaël Glucksmann

Sur le plan politique, la manifestation parisienne a été marquée par des incidents impliquant le candidat social-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann. Celui-ci a quitté la manifestation après avoir été bloqué pendant 45 minutes à son point de départ, place de la République, entouré de militants hostiles. Il a ensuite déclaré se "contrefoutre" des militants politiques opposés à sa présence, affirmant vouloir remettre les travailleurs au cœur du contrat social malgré les cris hostiles tels que "Mélenchon président" ou "tout le monde déteste le PS".

Cette scène illustre les fractures au sein du camp progressiste lors de cette journée de mobilisation. Alors que certains slogans soutenaient Raphaël Glucksmann, d'autres exprimaient clairement leur rejet, créant une atmosphère tendue dès le début du cortège. Cet incident met en lumière les dynamiques complexes qui régissent les rassemblements politiques contemporains où les figures nationales doivent naviguer entre soutien populaire et opposition interne.

Déroulement du cortège parisien et incidents à Lyon

Le cortège parisien s'est élancé vers 14 heures 10 depuis la place de la République pour rejoindre la place de la Nation, après une minute de silence pour les victimes de l'attentat raciste à Trappes. Il s'agit de la première manifestation syndicale dans le centre de Paris depuis celle du 17 octobre, qui avait été émaillée de violences. Trois heures après le départ, les premiers manifestants approchaient déjà de la place de la Nation, indiquant un rythme de marche soutenu.

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À l'extérieur de la capitale, des incidents ont éclaté en marge de la manifestation à Lyon ce jeudi 5 novembre. Ces troubles en périphérie contrastent avec la relative sérénité du parcours parisien central, bien que le gouvernement craigne initialement des tensions en marge des cortèges. Ces événements locaux rappellent les défis sécuritaires auxquels font face les forces de l'ordre lors de grandes journées sociales, nécessitant une vigilance accrue pour garantir la sécurité des participants et des riverains.