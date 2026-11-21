Bilan de la sixième journée de mobilisation des Gilets Jaunes ce samedi 21 novembre 2026. Analyse des effectifs, des incidents et des positions syndicales face à la crise sociale.

La sixième journée de mobilisation des Gilets Jaunes se déroule ce samedi 21 novembre 2026, marquant le huitième anniversaire du mouvement initial. Les syndicats et les organisations de jeunesse appellent à protester contre la hausse du coût de la vie à travers le pays. Cette nouvelle vague de contestation social s'inscrit dans une dynamique de lassitude et d'agacement face à l'impasse politique actuelle.

Bilan officiel de la préfecture de police

La préfecture de police de Paris fait état d'une participation de 21.500 personnes lors de cette manifestation. Le cortège officiel s'est déroulé sans incident majeur sur l'itinéraire reliant la place de la République à la place de la Nation. Les forces de l'ordre restent néanmoins vigilantes pour prévenir tout trouble à l'ordre public dans la capitale et ses alentours.

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Cependant, des groupes d'individus masqués tentent de constituer des cortèges sauvages en marge de la manifestation déclarée. Ces groupes sont systématiquement dispersés par les forces de l'ordre afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. La situation reste globalement calme à cette heure, sans incident notable selon le ministère de l'Intérieur.

Diminution significative de la mobilisation

Le ministère de l'Intérieur indique à 14h00 une mobilisation en nette diminution par rapport aux précédentes journées. Un total de 44 actions ont été recensées sur l'ensemble du territoire national, mobilisant 2.200 personnes au total. Ce chiffre contraste fortement avec les 9.800 participants pour 78 actions observés la semaine précédente.

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La baisse est encore plus marquée comparée au 17 octobre dernier, où 72.600 participants avaient été dénombrés pour 288 actions. En début d'après-midi du 21 novembre 2026, seules 7 interpellations ont été réalisées. Cette tendance à la baisse s'observe par rapport aux 24 interpellations du 14 novembre et aux 27 du 31 octobre.

Tensions et incidents dans les métropoles

À Marseille, la situation est plus tendue avec des personnes cagoulées dans des cortèges sauvages. Les commerces ferment peu à peu en raison de la montée des tensions. Le cortège principal doit s'élancer dès le milieu de journée, suscitant l'inquiétude des commerçants face aux risques de nouvelles casses et dégradations.

À Nantes, des incidents isolés ont été signalés en marge de la manifestation. Du mobilier urbain a été incendié dans la ville nantaise. De plus, des véhicules de la Police nationale ont été tagués avec l'inscription ACAB. Les forces de l'ordre ont procédé à des sommations avant de dispersion les groupes perturbateurs.

À Lyon, toutes les ponts sont sécurisés pour empêcher les manifestants de pénétrer dans le centre-ville. Cette mesure de sécurité vise à protéger les infrastructures cruciales et à limiter les mouvements de foule incontrôlés. Les autorités locales maintiennent une présence visible pour dissuader toute tentative d'émeute urbaine.

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Positions des acteurs et réactions syndicales

Rudy Manna, délégué national de la communication d'UNSA Police, exprime une vive dissatisfaction concernant la gestion de la crise. Il déplore que les autorités ne jettent que des miettes aux manifestants, qu'il compare à des demandes futures de ramassage. Cette remarque souligne la rupture de dialogue entre les syndicats policiers et le gouvernement.

Raphaël Stainville, journaliste pour Le Journal du Dimanche, note la récurrence des émeutes chaque samedi sans voir d'issue à la crise. Il souligne l'absence de perspective politique claire pour résoudre les tensions sociales profondes. Cette observation résume le sentiment d'impuissance qui gagne de nombreux observateurs et participants.

Les syndicats et organisations de jeunesse continuent de mobiliser malgré la baisse des effectifs. Leur objectif demeure de maintenir la pression sur les décideurs politiques pour obtenir des mesures concrètes contre la vie chère. La persistance de cette mobilisation indique que les griefs sociaux restent profondément ancrés dans la société française.