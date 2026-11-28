Le 28 novembre 2026, des milliers de manifestants ont défilé à Paris et en France contre les violences faites aux femmes et pour la défense des services publics, malgré une baisse générale de la participation.

Plusieurs milliers de personnes ont parcouru les rues de Paris et de nombreuses autres villes françaises le samedi 28 novembre 2026. Cette mobilisation visait à dénoncer les violences faites aux femmes à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les cortèges ont généralement été marqués par le calme, bien que les revendications se soient élargies à la défense des services publics et au pouvoir d'achat.

Découpage parisien entre deux cortèges distincts

La capitale a accueilli deux manifestations séparées qui ne se sont pas rejointes. Le cortège du Panthéon, organisé par le Collectif Grève féministe, a rassemblé environ 30.000 personnes selon ses organisateurs. Il a débuté de manière perturbée par une intervention brève du collectif Nous vivrons, dont les membres ont quitté la foule sous les regards des forces de l'ordre. En parallèle, un second rassemblement a défilé vers la place de la Nation. Il portait une bannière listant les victimes de féminicide et intégrait la coordination des gilets jaunes pour un mot d'ordre intersectionnel. La Police nationale a effectué 1.756 contrôles d'identité vers 15H00.

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Positions syndicales et appels à l'unité féministe

Les dirigeantes syndicales ont exprimé des priorités claires pour la société française. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, et la secrétaire générale de la CFDT, Marilyse Léon, ont insisté sur la nécessité de placer l'égalité salariale et la lutte contre les violences sexistes en tête des agendas politiques. Marilyse Léon a déclaré que ces enjeux doivent constituer une priorité absolue. Suzy Rotjman, du Collectif national des droits des femmes, a exhorté à rassembler le mouvement féministe, notamment face à la montée de l'extrême droite. Elle a également appelé à soutenir la loi contre les violences faites aux femmes et aux enfants, adoptée en première lecture le 13 octobre.

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Tensions dans les grandes villes et suivi législatif

Les actions policières ont marqué certaines zones hors de la capitale. À Marseille, près d'un millier de personnes participant à un cortège non déclaré ont été dispersées par des salves de gaz lacrymogène. Une manifestation alternative, déclarée, a réuni environ 400 participants. À Montpellier, 2.000 personnes se sont malgré tout réunies malgré une interdiction préfectorale. À Lille, un millier de personnes ont évité la Grand-Place. À Toulouse, des centaines de personnes se sont retrouvées près du palais de justice avant des incidents isolés. Par ailleurs, une quinzaine de militantes Femen ont manifesté devant le Sénat, exigeant l'examen du texte législatif prévu pour janvier.

Contexte de mobilisation sociale et réalités statistiques

Cette journée s'inscrit dans un contexte plus large de contestation sociale en France. Il s'agit du septième samedi de mobilisation consécutif depuis le 17 octobre, initié pour demander plus de moyens pour les lycées et les universités. Les chiffres officiels de 2024 révèlent une crise profonde : plus d'une centaine de féminicides et 272.000 cas de viol ont été recensés. Les manifestantes, comme Chlover de Nous Toutes, rappellent que les luttes lycéenne et féministe sont indissociables. La participation semble cependant diminuer légèrement par rapport aux mois précédents, bien que la mobilisation reste active pour l'égalité des droits et la sécurité.