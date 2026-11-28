Plus de 30 villes françaises mobilisées contre les violences faites aux femmes le 28 novembre. Paris compte 40 000 manifestants dans un contexte social tendu.

Samedi 28 novembre, une vaste mobilisation féministe s'organise dans plus de 30 villes françaises, incluant Paris, Lille, Lyon et Marseille. Ce rassemblement massif vise à dénoncer les violences sexistes et sexuelles en vigueur. La préfecture de police de Paris anticipe la présence de 40 000 manifestants pour cette journée spécifique.

Contexte de mobilisation sociale persistante

Cette action s'inscrit dans la continuité d'une mobilisation sociale qui se déroule sans interruption depuis septembre. Les Français réclament des moyens pour l'éducation et la défense du pouvoir d'achat. Ce mouvement social protéiforme marque le pas concernant le nombre de participants. Le 17 octobre, plusieurs centaines de milliers de personnes étaient comptabilisées. La semaine précédente, le nombre était tombé à plusieurs dizaines de milliers. Le préfet de police de Paris s'attend néanmoins à une hausse de la participation ce samedi.

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Positionnement de la CGT et des syndicats

Sophie Binet, secrétaire générale du syndicat CGT, a appelé à un raz-de-marée féministe devant la presse. Elle insiste sur la nécessité de stopper les violences de genre, sociales et d'État. La CGT figure parmi les nombreux appels à manifester lancés pour ce samedi 28 novembre. D'autres cortèges distincts sont prévus à Paris à partir de 14 heures. Cette heure correspond à 13 heures GMT pour les observateurs internationaux.

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Revendications législatives et parlementaires

Au cœur des revendications figure une proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale en octobre dernier. Il doit encore être examiné en janvier par le Sénat. Ce rapport officiel publie 272 000 femmes victimes de viol en 2024. Le chiffre de 1,3 million de victimes de harcèlement sexuel est également confirmé.

Impact social et participation citoyenne

La jeunesse est le moteur du mouvement de contestation sociale depuis fin septembre. Elle réclame plus de moyens dans l'éducation nationale. La coordination des gilets jaunes a aussi appelé à manifester pour l'égalité femmes-hommes. Cette organisation résurge d'un mouvement né en France en 2018. Elle se mobilise contre la vie chère et pour une démocratie directe. La mort d'une collégienne de 11 ans, Lyhanna, au printemps avait provoqué une onde de choc. Ce texte entend agir sur toute la chaîne de violences faites aux femmes et aux enfants.