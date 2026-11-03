Mobilisation européenne : grève et manifestations contre la vie chère les 20-22 novembre

Syndicats et associations de sept pays européens appellent à des manifestations coordonnées fin novembre pour dénoncer l'inflation, réclamer le droit au logement et exiger plus de justice sociale.

Des organisations syndicales et associatives issues de sept nations européennes se sont réunies à Paris pour coordonner une vaste mobilisation contre la hausse du coût de la vie. Cette action conjointe est prévue du 20 au 22 novembre prochain et vise à rassembler des millions de personnes dans les rues.

Une convergence inédite des mouvements sociaux

Cette coordination temporelle et thématique marque une rupture avec la succession habituelle des contestations distinctes. Le chercheur au CNRS Karel Yon souligne que cette convergence constitue une nouveauté sociologique majeure en Europe.

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La porte-parole de la Confédération des syndicats de locataires espagnols, Carme Arcarazo, a déclaré lors d'un point presse que les participants ont décidé de se coordonner pour avancer ensemble face aux défis communs.

Les manifestants espèrent démontrer que les peuples doivent diriger la société plutôt que les milliardaires, selon le slogan utilisé par les organisateurs lors de leur rencontre dans les locaux modestes de l'association Droit au logement.

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Revendications précises sur le pouvoir d'achat

Les principales demandes portent sur une garantie du droit au logement et un contrôle strict des prix du logement, de l'alimentation et de l'énergie. Ces exigences visent à protéger directement le pouvoir d'achat des ménages européens confrontés à une inflation persistante.

Les acteurs sociaux réclament également une augmentation générale des salaires et des pensions de retraite pour tous les citoyens. Ils exigent la garantie de services publics robustes, notamment dans les secteurs cruciaux de l'éducation et de la santé publique.

Le mouvement inclut aussi des positions politiques fortes comme la taxation des riches et la fin des politiques de réarmement militaire. Les organisateurs refusent tout développement supplémentaire des énergies fossiles au profit d'une transition écologique réelle.

Echo transnational et solidarité internationale

Le mouvement lycéen français a trouvé un écho significatif dans plusieurs autres pays européens durant cette période de contestation. En Grèce, plus de 10 000 personnes ont manifesté dans plusieurs villes arborant des banderoles bilingues grecques et françaises.

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En Italie, le mouvement réunit des étudiants, des travailleurs portuaires, des chauffeurs routiers et des agriculteurs mécontents. Chiara Capretti du syndicat USB a déploré mardi que le gouvernement italien ne donne de réponse à aucune de ces revendications légitimes.

Le 20 novembre marquera par ailleurs une grève de la jeunesse coordonnée dans vingt pays par une association portugaise d'étudiants contre les énergies fossiles. Des campements similaires avaient fleuri en octobre dans les villes portugaises de Lisbonne et Porto.

Contexte politique et prochaines étapes

En Espagne, une vague importante de manifestations a remis la crise du logement au centre du débat public national. Les principaux syndicats du pays ont appelé à la grève générale le 11 novembre avant les législatives prévues.

Les syndicats CGT et Solidaires participent activement à cet appel commun en France, tout comme l'association Droit au logement. Cette mobilisation s'inscrit dans un moment crucial de crise du pouvoir d'achat qui touche toute l'Europe actuellement.