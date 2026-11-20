Syndicats et Gilets Jaunes unissent leurs forces pour une sixième semaine de manifestations contre l'inflation. Découvrez les chiffres, les enjeux et le calendrier des prochaines grèves en France et en Europe.

Depuis le début du mois d'octobre, une mobilisation sans précédent secoue les rues de la France et d'une partie de l'Europe. Pour la sixième semaine consécutive, les organisations syndicales, les mouvements de jeunesse et les Gilets Jaunes appellent à manifester pour dénoncer l'envolée des prix et la précarité des ménages. Cette vague de colère sociale, qui a débuté en France avant de s'étendre, marque une nouvelle étape dans la contestation des politiques économiques actuelles, avec des appels à des actions coordonnées sur trois jours, du vendredi au dimanche.

Une coordination syndicale élargie aux droits au logement

La CFDT, la CGT et l'Unsa ont officiellement appelé les salariés du secteur privé à rejoindre une nouvelle journée de grève et de mobilisation du secteur public fixée au 1er décembre. Cette union des forces syndicales s'inscrit également dans un cadre plus large, intégrant un appel européen de syndicats et d'associations de défense du droit au logement. L'objectif est de créer une pression simultanée sur les décideurs politiques et économiques à travers plusieurs pays, transformant une révolte locale en un phénomène continental. Selon les organisateurs, cette stratégie de coordination a permis d'étendre la mobilisation comme une tache d'huile depuis la fin du mois de septembre. Les acteurs de la protestation soulignent que cette dimension européenne est un facteur de force majeur, offrant une légitimité accrue à leurs revendications et nourissant un sentiment de solidarité transfrontalière face à la stagnation des revenus.

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La situation parisienne et les chiffres de la mobilisation

À Paris, la police a de nouveau interdit aux Gilets Jaunes de rejoindre la place de la Concorde, forçant la coordination locale à intégrer le cortège syndical partant de la place de la République. Cette restriction logistique contraste avec l'ampleur initiale du mouvement, qui avait commencé en 2018 autour des prix des carburants et fête son huitième anniversaire ce week-end. La police estime que les deux derniers samedis ont vu plus de 100.000 manifestants, un chiffre que les organisateurs estiment être deux fois supérieur. Les chiffres de la première mobilisation, le 17 octobre, restent très élevés : 565.000 personnes selon la police et 800.000 selon les organisateurs. Cependant, l'élan semble se stabiliser ou diminuer par rapport à ce pic initial, qui avait été marqué par des violences et des pillages en marge de certains cortèges. Cette tendance à la baisse, bien que perceptible, ne signifie pas l'abandon de la contestation, mais plutôt une institutionnalisation du mouvement dans le calendrier social français.

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Les enjeux économiques et la défense des services publics

Les mobilisations de cet automne tournent désormais autour de multiples colères sociales, notamment la défense des services publics et la question des salaires. Les blocages se poursuivent dans certains lycées, illustrant la profondeur du mécontentement dans le secteur éducatif. Les syndicats accusent le patronat de freiner les négociations salariales, ce qui a conduit à la convocation d'une journée d'action pour le 1er décembre à l'approche des élections professionnelles de la fonction publique en décembre. Cette convergence des revendications montre que la contestation n'est plus seulement réactive face à l'inflation, mais devient proactive concernant les conditions de travail et la valeur du pouvoir d'achat. Les acteurs du mouvement s'appuient sur cette diversité de griefs pour maintenir une pression constante sur le gouvernement, arguant que la vie chère est directement liée à la faiblesse des négociations collectives et à la précarité de l'emploi.