Mobilisation du 5 novembre : Marylise Léon attend 800.000 manifestants

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon espère une forte mobilisation le 5 novembre à Paris et réclame des réponses concrètes au gouvernement.

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a exprimé ses attentes à l'approche de la mobilisation prévue le 5 novembre à Paris. Elle y voit une étape visant à faire entendre les revendications du syndicat auprès du gouvernement. Ses déclarations, rapportées dans plusieurs interventions, portent à la fois sur le nombre attendu de participants, l'organisation du cortège et le calendrier politique de 2027.

Selon elle, une participation à hauteur de 800.000 personnes constituerait une belle satisfaction pour le syndicat. Elle se dit convaincue que la journée sera très suivie, tout en insistant sur la nécessité que la manifestation reste visible dans l'espace public.

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Mobilisation du 5 novembre : les attentes de la CFDT

Marylise Léon espère que la mobilisation du 5 novembre atteindra 800.000 participants. Elle juge ce chiffre satisfaisant pour la CFDT et anticipe une journée largement suivie.

La secrétaire générale considère qu'une manifestation doit être visible par nature. Elle estime qu'un rassemblement relégué dans un recoin de la ville ne remplit pas sa fonction, ce qui souligne l'importance qu'elle accorde à la présence du cortège dans l'espace public.

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Tracé et organisation de la manifestation parisienne

Marylise Léon a critiqué les conditions dans lesquelles le tracé de la manifestation du 5 novembre à Paris a été communiqué. Elle déplore que le syndicat ait reçu une réponse la veille, une situation qu'elle juge peu propice à une organisation sereine.

Pour la CFDT, ces délais compliquent la préparation de la journée pour les équipes et les militants. Marylise Léon présente cette question comme un point de désaccord pratique avec les autorités, distinct des revendications de fond portées par le syndicat.

Présidentielle 2027 et calendrier du second tour

Marylise Léon affirme que l'élection présidentielle ne résoudra pas tous les problèmes d'un coup. Elle met ainsi en garde contre l'idée qu'un scrutin suffirait à régler les difficultés soulevées par le syndicat.

Elle juge également qu'un second tour fixé au 2 mai n'est vraiment pas idéal. Cette remarque, formulée dans le cadre de l'élection présidentielle de 2027, montre que la CFDT anticipe déjà le calendrier politique à venir.

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Appel au gouvernement et suites de la mobilisation

Marylise Léon estime que la balle est désormais dans le camp du gouvernement. Elle demande des réponses concrètes à l'issue de la mobilisation du 5 novembre.

Le syndicat attend donc une réaction de l'exécutif après la journée de manifestation. Les déclarations de Marylise Léon ne détaillent pas à ce stade les mesures attendues, mais placent l'initiative auprès du gouvernement.