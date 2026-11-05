Mobilisation du 5 novembre : 575 000 personnes selon l'État, tensions dans plusieurs villes

Le ministère de l'Intérieur compte 575 000 manifestants en France ce 5 novembre pour la journée d'action. La CGT revendique 1,6 million. Tensions à Lyon, Rennes et Strasbourg.

Le 5 novembre marque la fin de la journée nationale d'action avec une mobilisation massive à travers la France. Le ministère de l'Intérieur évalue le nombre de participants à 575 000 personnes dispersées dans 193 cortèges.

Chiffres officiels et revendications syndicales

La direction générale de la police nationale recense 65 000 manifestants à Paris durant cette journée dédiée aux salaires et au pouvoir d'achat. Cette estimation de 575 000 participants représente la plus forte mobilisation de l'automne selon l'État.

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La Confédération générale du travail (CGT), qui est à l'initiative de l'intersyndicale, propose un chiffre nettement supérieur. Le syndicat revendique la participation de 1,6 million de personnes partout en France.

Cette divergence statistique reflète les tensions persistantes entre les acteurs institutionnels et les organisations syndicales majeures. La CGT maintient sa demande de 350 000 participants pour la capitale seule.

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Points de tension dans les grandes métropoles

La majorité de la mobilisation s'est déroulée sans incident majeur, mais plusieurs villes ont connu des épisodes de violence. À Lyon, les estimations varient entre 30 500 personnes selon la préfecture et 55 000 selon la CGT.

Des violences ont éclaté en tête du cortège lyonnais. Un photographe de l'Agence France-Presse portant son brassard a reçu cinq coups de matraque lors d'une charge des Compagnies Républicaines de Sécurité.

À Rennes, les affrontements se sont multipliés à partir de 15 heures. La manifestation, qui regroupait entre 20 600 et 35 000 personnes selon les sources, avait pourtant démarré dans une ambiance festive.

Toulouse a également été marquée par un face à face violent. Les forces de l'ordre ont déployé des canons à eaux après que des manifestants ont refusé d'emprunter le parcours validé par la préfecture.

Incidents à Strasbourg et conséquences politiques

La préfecture de Strasbourg fait l'objet d'une attention particulière en raison d'actes de vandalisme. Un mannequin en carton représentant un CRS et siglé de lettres provocatrices a été mis à feu par des manifestants.

La ministre de l'Intérieur, Laurence Nunez, a annoncé vouloir se saisir de l'Article 40. Cette procédure vise à engager des poursuites pénales contre les auteurs des dégradations.

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Paris a connu une ambiance plus calme sur le parcours, bien que quelques fumigènes aient été craqués. Des manifestants ont tenté de mettre le feu à des cartonages représentant l'Élysée ou un lycée.

Démographie et atmosphère générale

La place de la Nation était pleine peu après 18 heures alors que le cortège continuait d'affluer par le boulevard Voltaire. La population manifestante se compose essentiellement de jeunes gens.

La famille de Sabrina, Zoé, 16 ans, et Timothée, 10 ans, a participé pour la deuxième fois. Cette mobilisation familiale illustre la transmission des engagements syndicaux à travers les générations.

Des chants antifascistes et des performances musicales ont rythmé les rassemblements. L'Orchestre du Nouveau Monde a notamment inspiré des chorales militantes présentes sur les lieux.

Cette journée confirme l'ampleur des revendications sociales tout en soulignant la nécessité de maintenir le calme public dans les grands centres urbains.