Ce samedi 21 novembre 2026, la sixième mobilisation contre la vie chère affiche une nette diminution des participants. Les tensions persistent à Marseille et Nantes.

Le samedi 21 novembre 2026 marque le huitième anniversaire du mouvement des gilets jaunes et la sixième journée de mobilisation contre la vie chère. Les syndicats et les organisations de jeunesse appellent à la protestation à travers la France, bien que les chiffres officiels indiquent une forte baisse de participation par rapport aux semaines précédentes.

Une participation en nette diminution à l'échelle nationale

Le ministère de l'Intérieur a fait état d'une mobilisation en baisse significative lors de ce sixième week-end de rassemblements. À 14 heures, les forces de l'ordre ont recensé 44 actions sur l'ensemble du territoire national, mobilisant au total 2 200 personnes. Cette participation contraste fortement avec les précédentes journées, qui avaient compté 78 actions et 9 800 participants la semaine précédente, ainsi que 288 actions et 72 600 participants le 17 octobre dernier.

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À Paris, la préfecture de police a estimé le cortège déclaré à 21 500 personnes. La manifestation s'est déroulée sans incident majeur sur l'itinéraire officiel reliant la place de la République à la place de la Nation. Cependant, des groupes d'individus masqués tentant de former des cortèges sauvages dans le reste de la capitale ont été dispersés par les forces de l'ordre pour prévenir tout trouble à l'ordre public.

Tensions sécurisées et incidents isolés dans les grandes villes

La situation a été jugée globalement calme et sans incident notable par le ministère de l'Intérieur en début d'après-midi. Les forces de l'ordre ont procédé à 7 interpellations à 14 heures, un chiffre nettement inférieur aux 24 interpellations du 14 novembre, aux 18 du 7 novembre et aux 27 du 31 octobre. Cette relative tranquillité contraste avec les scènes observées dans d'autres métropoles françaises.

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À Marseille, la manifestation a engendré des craintes importantes parmi les commerçants locaux. De nombreuses personnes cagoulardes ont été observées dans des cortèges sauvages, poussant plusieurs commerces à fermer leurs portes progressivement durant la journée. Le cortège devait s'élancer peu après midi, suscitant une vigilance accrue face aux risques de nouvelles casses.

À Nantes, les incidents ont également marqué la journée. Des forces de l'ordre ont effectué des sommations et procédé à des interpellations préventives. Des véhicules de la Police nationale ont été tagués avec l'acronyme " ACAB ", et du mobilier urbain a été incendié en marge de la manifestation, soulignant la persistance de violences urbaines malgré la baisse globale de la participation.

Dispositif sécuritaire renforcé et réactions des acteurs

Les autorités ont mis en place des mesures de sécurisation strictes pour contenir les débordements. À Lyon, tous les ponts ont été fermés et sécurisés pour empêcher les manifestants d'accéder au centre-ville. Dès le matin, la préfecture de police a également renforcé sa présence dans les gares parisiennes et sur les réseaux de transports en commun de l'agglomération pour anticiper tout mouvement de foule.

Les témoignages des acteurs de terrain illustrent la fatigue et la perplexité face à cette nouvelle vague de mobilisation. Rudy Manna, délégué national de la communication d'UNSA Police, a exprimé sa frustration en déclarant que les autorités ne jettent que des " miettes " demandées à être ramassées dans six mois. Cette critique souligne le sentiment d'impasse persistant dans la gestion sociale du pays.

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Raphaël Stainville, journaliste au Journal du Dimanche, a également pointé du doigt la récurrence des violences sans solution claire en vue. Il a noté que l'on observait des émeutes chaque samedi, tout en soulignant qu'aucune issue tangible n'était identifiée pour résoudre cette crise profonde. Ces commentaires reflètent un débat plus large sur l'efficacité des mobilisations répétées face aux enjeux économiques et sociaux actuels.