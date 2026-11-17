Le ministère de l'Intérieur compte 146.000 participants au mouvement social du 17 novembre 2026, dont 28.000 à Paris. Retour sur les chiffres, les disruptions des transports et les tensions en province.

Le mardi 17 novembre 2026 marque une étape majeure dans le mouvement social français, avec des perturbations significatives prévues sur l'ensemble du réseau de transports en commun et ferroviaire à travers le pays. Cette journée d'action vise à revendiquer une revalorisation salariale pour les agents de la fonction publique, mobilisant les syndicats et les organisations syndicales sur tout le territoire national.

Chiffres officiels de la mobilisation nationale

Le ministère de l'Intérieur a communiqué des chiffres définitifs au soir du 17 novembre 2026, faisant état de 146.000 personnes ayant manifesté partout en France. Ce total inclut spécifiquement 28.000 participants à Paris, selon les chiffres de la préfecture de police de Paris qui ont validé le décompte officiel à la fin de la journée. Les prévisions initiales, communiquées en amont par une source policière à l'agence AFP, anticipaient une participation moindre, entre 40.000 et 80.000 personnes dans la capitale et entre 220.000 et 300.000 à l'échelle nationale.

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Syndicats et tensions dans les forces de l'ordre

La parole des syndicats a été particulièrement audible, notamment avec Johan Cavallero, délégué national de CRS Alliance Police nationale, qui a détaillé les raisons profondes des arrêts de travail. Selon ses déclarations au journal CNEWS, la fatigue physique et morale des effectifs est palpable, soulignant un déséquilibre entre les missions permanentes et les temps de repos. Il a indiqué que près de 33 missions permanentes sont assurées pour 40 unités jours, privant les agents de leurs congés légitimes après des déploiements intensifs, notamment en Corse.

Johan Cavallero a également pointé du doigt le manque de formation et l'inadaptation des véhicules utilisés par les compagnies. Le délégué national a dénoncé un " ras-le-bol général " face à l'absence de soutien institutionnel lors des procédures judiciaires. Il a rappelé que les forces de l'ordre subissent un déchaînement de violences, avec des insultes telles que " ACAB " scandées par certains manifestants, sans que de véritables décisions de justice ne suivent souvent. Les commissaires, la direction centrale et le ministre ne sont rarement présents pour soutenir les fonctionnaires blessés ou isolés à la barre.

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Réactions politiques et impact éducatif

Le ministre de l'Éducation, Edouard Geffray, a répondu aux violences constatées dans les lycées lors de cette mobilisation du 17 novembre 2026. Il a tenu un discours ferme affirmant que " le droit de manifester ne doit pas faire obstacle à la liberté d'instruction ". Selon Edouard Geffray, il n'existe qu'un seul droit qui doit être respecté, celui de l'instruction, appelant à la protection du cadre scolaire face aux perturbations extérieures.

Parallèlement, le ministère de l'Action et des Comptes publics a transmis une estimation partielle indiquant que moins de 3 % des agents de la fonction publique de l'État ont répondu à l'appel à la grève. Ce chiffre, inférieur à 2,59 % selon les données partielles, contraste avec l'ampleur des manifestations visibles dans les rues, suggérant une divergence entre la présence syndicale dans la rue et l'arrêt de travail effectif des agents.

Conséquences sur les transports et les villes

L'organisation de cette journée d'action a eu des répercussions directes sur la mobilité urbaine. À Paris, la circulation des lignes de métro 6 et 10 a été interrompue partiellement à la mi-journée sur ordre de la Préfecture de Police pour des raisons de sécurité. Cette perturbation concernait spécifiquement le tronçon entre Charles de Gaulle - Étoile et Kléber, avec une reprise des circulations uniquement après autorisation explicite des autorités policières.

Les tensions ont également été vives dans plusieurs métropoles françaises. À Nantes, la situation s'est tendue avec des rapports de force accentués et des tirs de mortiers dirigés contre les forces de l'ordre. À Marseille, un dispositif de sécurité massif a été déployé, incluant des blindés Centaure de la gendarmerie dans les rues de la ville à l'approche de la grande manifestation du 17 novembre 2026. En fin de journée, à Lyon, une centaine de manifestants ont été dispersés à la fin du cortège, marquant la fin de cette étape de mobilisation sociale.