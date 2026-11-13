Mobilisation des personnels de direction des Hautes-Pyrénées pour la sécurité des lycées

Les proviseurs et personnels de direction des lycées des Hautes-Pyrénées se sont rassemblés à Tarbes pour dénoncer les violences aux abords des établissements et réclamer une sécurisation effective du territoire.

Vendredi treize novembre, les personnels de direction des établissements scolaires du second degré des Hautes-Pyrénées se sont mobilisés massivement devant le lycée Jean-Dupuy à Tarbes.

Cette action fait partie d'un vaste mouvement national qui vise à attirer l'attention sur la détérioration inquiétante de la sécurité aux abords des écoles et des lycées dans toute la France. Le choix de ce lieu spécifique n'est pas anodin car l'établissement tarbais a été, ces dernières semaines, l'un des plus touchés par les tensions et les mouvements de contestation étudiante.

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Proviseur Olivier Fourquet face à une situation sans précédent

Olivier Fourquet, proviseur du lycée Théophile-Gautier et secrétaire départemental des personnels de direction de l'Éducation nationale, a souligné que nous atteignons un moment de rupture. Bien que beaucoup aient connu des mouvements lycéens par le passé, la nature et l'intensité des événements actuels sont sans précédent. Depuis le début de cette mobilisation, plusieurs établissements haut-pyrénéens ont été confrontés à des incidents répétés.

Les feux de poubelles sont devenus presque un phénomène récurrent dans certains lycées, entraînant des perturbations importantes du service public de l'éducation. Des établissements comme Théophile-Gautier, Jean-Dupuy ou encore Marie-Curie ont subi des dégradations et des blocus à répétition, créant un climat d'insécurité grandissant pour les élèves et le personnel éducatif. Malgré un retour au calme relatif depuis la reprise des cours après les vacances de la Toussaint, la situation reste tendue et les revendications toujours présentes.

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Olivier Fourquet note que les conditions de travail sont devenues stables avec une présence normale des élèves en cours, mais il refuse de qualifier cette période de normale. Les pressions continuent de s'exercer sur les directions d'établissements qui se retrouvent souvent démunies face à des violences qu'elles ne peuvent pas maîtriser seules. Contrairement aux Hautes-Pyrénées où les incidents se sont raréfiés, d'autres zones, notamment autour de Toulouse, font face à des violences bien plus graves.

Violences à Toulouse et demande de sécurisation des abords

Là-bas, des tirs de mortier et des attaques directes visant les établissements et leurs personnels perdurent, créant une situation préoccupante pour l'ensemble de la communauté éducative. Au cœur de cette mobilisation, une demande principale domine : la sécurisation effective et immédiate des abords des établissements scolaires. Pour les syndicats et les proviseurs, il est inacceptable que les chefs d'établissement et leurs équipes soient contraints de gérer eux-mêmes des situations de violence extérieure à leurs compétences professionnelles.

Assurer le service d'ordre n'est pas leur mission première. Le syndicat SNPDEN appelle à des réponses concrètes aux préoccupations exprimées par les lycéens tout en rappelant fermement que la violence ne peut constituer un mode d'expression légitime. Les demandes formulées sont claires : garantir la sécurité de tous, élèves comme personnels, et apporter des solutions durables aux questions soulevées par la jeunesse.

Vigilance renforcée dans les Hautes-Pyrénées malgré le calme

Dans le département, ce retour au calme est accueilli avec un soulagement notable, aucune nouvelle dégradation ni feu de poubelle n'ayant été signalé depuis la reprise. Cependant, la vigilance reste de mise et la mobilisation ne prendra fin que lorsque la sécurité extérieure sera assurée de manière effective sur tout le territoire. Les personnels de direction restent unis dans leur détermination à protéger leurs élèves et à assurer un environnement scolaire serein.

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Cette affaire met en lumière les défis quotidiens auxquels font face les directeurs d'établissements et rappelle l'urgence d'une politique nationale cohérente pour prévenir les violences scolaires et renforcer la sécurité des lieux d'apprentissage. L'espoir est que ces actions aboutiront à des mesures concrètes de la part des autorités compétentes pour apaiser durablement les tensions et restaurer la confiance dans le système éducatif.