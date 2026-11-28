Samedi 28 novembre 2026, des milliers de personnes ont protesté en France contre les violences faites aux femmes. Un septième samedi de mobilisation marqué par des appels à voter la loi intégrale.

Des milliers de personnes ont envahi les rues de France ce samedi 28 novembre 2026 pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Cette journée, qui marque le septième samedi consécutif de mobilisation sociale, s'inscrit dans une contestation large initiée fin septembre. Les appels à manifester ont été lancés par diverses organisations féministes, syndicats et mouvements de jeunesse dans plus d'une trentaine de villes.

Splinter parisien et mobilisation massive

À Paris, la mobilisation a pris une forme atypique avec deux cortèges distincts circulant dans l'après-midi. Cet éclatement résulte de l'absence d'accord entre les organisations féministes et syndicales, empêchant une united march comme lors des précédentes années. Le premier rassemblement s'est tenu place de la République, où plusieurs milliers de personnes ont convergé, incluant la coordination des gilets jaunes présente pour soutenir la cause.

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Nasteho, porte-parole de l'organisation NousToutes, a confirmé cette dynamique au point de presse. Le second cortège, appelé par le Collectif national des droits des femmes et Grève féministe, a démarré au Panthéon. Près de 30 000 manifestants y ont été comptabilisés par les organisatrices. Le début de cette marche a été brièvement perturbé par une action du groupe Nous vivrons, entraînant des interpellations immédiates par les forces de l'ordre.

Tensions régionales et contestation lycéenne

En province, la journée a connu des dynamiques variées et parfois tendues. À Montpellier, environ 2 000 personnes sont descendues dans la rue malgré une interdiction préfectorale. À Marseille, la situation a dégénéré près d'un millier de participants à un cortège non déclaré, dispersés par des salves de gaz lacrymogène des CRS. Une marche officielle y a néanmoins réuni 400 manifestants.

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La dimension intersectionnelle du mouvement est clairement affirmée. Chlover, une militante de 31 ans de NousToutes, a souligné le lien indispensable entre la lutte féministe et le mouvement lycéen. À Lille, mille personnes ont défilé en évitant les zones commerçantes de Noël. À Toulouse, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées près du palais de justice avant que des incidents n'éclatent l'après-midi.

La loi intégrale au cœur des exigences

Le cœur des revendications repose sur l'adoption définitive de la loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Suzy Rotjman, porte-parole du Collectif national des droits des femmes, a plaidé pour prioriser cette égalité salariale et cette protection. Le texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 13 octobre et doit être examiné par le Sénat en janvier prochain.

La pression s'exerce également sur les institutions législatives. Une quinzaine de militantes de Femen ont manifesté devant le Sénat, brandissant des pancartes pour exiger des mesures concrètes. Cette pression s'inscrit dans un contexte statistique alarmant qui justifie l'urgence de la loi.

Un mouvement qui marque le pas mais persiste

Depuis le 17 octobre, sept samedis de mobilisation se sont succédé pour réclamer des moyens pour l'éducation et défendre le pouvoir d'achat. Les chiffres de 2024 montrent 272 000 victimes de viol et 1,3 million de cas de harcèlement sexuel. Allison, 37 ans, insiste sur la nécessité de rassembler le mouvement face à la montée de l'extrême droite.

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Alors que la participation semble diminuer depuis plusieurs semaines, le mouvement féministe refuse de baisser les bras. Les manifestants rappellent que tant que le patriarcat existera, la résistance continuera, exigeant une réponse legislative forte dès le début de l'année prochaine.