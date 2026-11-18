Loos-en-Gohelle: Maison & Cités et Avenir des Cités ont déployé une banderole solidaire sur le terril pour dénoncer les violences sexistes et rappeler le numéro d'urgence 3919.

Une mobilisation collective et symbolique a eu lieu ce mardi 17 novembre 2026 sur le site emblématique des terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle. L'objectif principal de cette initiative était de sensibiliser l'opinion publique à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, à quelques jours de la date officielle de commémoration.

Déploiement de la banderole solidaire

Les organisations Maison & Cités et Avenir des Cités ontUni leurs efforts pour porter un message fort de solidarité. Une grande banderole a été déployée au pied du terril afin de rendre visible l'engagement des acteurs locaux dans cette cause critique. Ce lieu a été choisi pour sa stature monumentale et sa visibilité, servant de toile de fond à cette prise de position collective.

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Impact des conditions météorologiques

Le projet initial prévoyait l'installation de la banderole au sommet du terril pour maximiser l'impact visuel de l'action. Cependant, Sadek Deghima, directeur du service de prévention spécialisé chez Avenir des Cités, a dû annoncer un changement de plan. Les conditions météorologiques défavorables ont empêché le groupe d'escalader la structure, rendant la montée impossible en toute sécurité.

Ce contretemps n'a pas nui à la portée du message diffusé. La banderole a donc été dévoilée au pied de l'ouvrage, conservant sa fonction pédagogique et symbolique. L'important résidait dans la démonstration d'unité et la présence physique du collectif, plutôt que dans l'emplacement géographique exact du support.

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Contenu et numéro d'urgence 3919

Le message affiché contenait des informations vitales pour les victimes potentielles. Le numéro d'appel d'urgence 3919, dédié spécifiquement aux femmes subissant des violences, était clairement imprimé. Cette donnée permet un accès direct aux services d'aide et de soutien psychologique et juridique disponibles sur le territoire.

Accompagnant ce chiffre, trois mots-clés résumaient la philosophie de l'action : " Respect, prévenir, soutenir ". Ces termes appellent à une responsabilité partagée entre tous les membres de la société. Ils invitent à une vigilance accrue et à l'entraide active pour briser le cercle de la violence.

Création collective et ateliers couture

Cette banderole n'est pas un objet fabriqué en série, mais le fruit d'un processus créatif commun. Les femmes du collectif de l'association Avenir des Cités ont réalisé cet objet lors d'ateliers couture organisés dans les locaux de l'association. Ces réunions ont débuté au mois d'octobre 2026, offrant un espace d'expression et d'engagement.

À travers ce travail manuel, les participantes ont souhaité s'exprimer et contribuer à une action porteuse de sens. Le projet a transformé le travail collectif en un véritable outil de sensibilisation. Il permet de materialiser l'engagement personnel de chacune dans une cause plus large et plus politique.

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Exigence de vigilance quotidienne

Sadek Deghima a rappelé que cette journée ne doit pas être isolée dans le calendrier. La lutte contre les violences faites aux femmes nécessite une vigilance quotidienne et une mobilisation collective permanente. Les acteurs du territoire insistent sur la nécessité d'une solidarité sans faille, au-delà des commémorations ponctuelles.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, qui sera célébrée chaque année le 25 novembre. Le choix de la date du 17 novembre permet d'anticiper et d'amplifier le débat public avant la date officielle, assurant une couverture médiatique étendue.