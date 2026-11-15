Mobilisation contre les violences faites aux femmes à Saint-Genis-de-Saintonge

L'EPD Les 2 Monts et ses partenaires organisent deux jours d'ateliers gratuits à Saint-Genis-de-Saintonge pour sensibiliser et informer sur les violences conjugales.

L'Établissement public départemental Les 2 Monts, via son Service d'accueil et d'orientation, mobilise ses ressources et celles de nombreux partenaires locaux pour lutter contre les violences faites aux femmes. Cette action massive se déroule les mardi 24 et mercredi 25 novembre à Saint-Genis-de-Saintonge, touchant spécifiquement la Haute-Saintonge.

Programme varié d'ateliers et de sensibilisation

Le dispositif repose sur une programmation dense et diverse visant à informer, prévenir et accompagner les publics vulnérables. Les activités se tiennent à la salle des fêtes de Saint-Genis-de-Saintonge et au cinéma Jeanne-d'Arc. L'offre inclut des initiations à la self-défense, des séances de yoga, du théâtre, du cinéma, des méditations et des ateliers d'art-thérapie. L'objectif affiché par les organisateurs est d'aborder la question des violences sous plusieurs angles, y compris ceux liés au corps et à la vie affective.

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La journée du mardi 24 novembre débute par un accueil des participants à 9 heures 30. Dès 10 heures, les ateliers s'enchaînent toutes les heures jusqu'à 16 heures pour certaines activités. Le réseau Violences conjugales et intrafamiliales de Haute-Saintonge propose des jeux de prévention chaque heure. Deux marches quiz sont également prévues à 10 heures 30 et 14 heures 30 au départ du lycée Saint-Antoine pour une dynamique de groupe et d'échange.

Le CIDFF 17 intervient pour quatre séances d'échanges sur la vie affective, sexuelle et le risque prostitutionnel. Le club Haute-Saintonge karaté et Goju Ryu assure les séances de self-défense de 10 heures à 15 heures. L'Atelier du corps et de l'esprit anime des méditations à 10 heures et 14 heures 15, tandis que Amandine Pommeraud guide des cours de yoga à 13 heures et 15 heures 30. Une borne interactive de prévention installée par la Maison de protection des familles reste disponible de 10 heures à 17 heures.

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Positionnement institutionnel et partenariats

Yolaine Duvigneau, assistante sociale au SAO de l'EPD Les 2 Monts, précise que l'établissement intervient sur ces violences depuis 2010. Elle indique que la structure crée systématiquement des événements liés à cette journée internationale en collaboration avec les partenaires du territoire. Les éditions précédentes ont eu lieu à Saint-Aigulin, Pons, Jonzac et Montendre. Le travail s'effectue en étroite collaboration avec la préfecture, dont la référente départementale est la sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély.

La sous-préfète Marie-Pierre Lamour est attendue le mardi 24 novembre à 18 heures pour marquer la présence institutionnelle forte. À Montlieu-la-Garde, le SAO élargit son champ d'action en s'occupant notamment du public sans domicile et des victimes de violence. Depuis février, le service travaille avec plus de 20 partenaires pour structurer ces journées d'information. La volonté est d'informer le plus grand nombre d'habitants possible à travers des activités ludiques et formatrices.

Toutes les animations sont gratuites, à l'exception de la projection cinématographique. Il est préconisé pour le public de réserver sa place à l'avance pour garantir l'organisation fluide des ateliers et des débats. Cette approche inclusive vise à briser la peur de venir et à démontrer que le soutien est accessible à tous, indépendamment de la situation personnelle.

Séances culturelles et suites événementielles

La soirée du mardi 24 novembre est consacrée au théâtre au cinéma Jeanne-d'Arc. Les compagnies Dakatchiz et Lune d'ailes y jouent " La Forêt des dépossédé.e.s ", un conte théâtral créé notamment en résidence dans les collèges de Jonzac et Mirambeau. Après la représentation, un temps d'échange est prévu avec les compagnies et le Réseau violences conjugales et intrafamiliales de Haute-Saintonge pour prolonger la réflexion.

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Le mercredi 25 novembre, la programmation continue avec la projection du film " La Maison des femmes " de Mélisa Godet à 20 heures. C'est la seule animation payante de la manifestation, avec un tarif de 5 euros. Comme pour le spectacle théâtral, un débat suit la séance avec le réseau local pour décrypter les enjeux abordés par le réalisateur. Ces deux soirs marquent la conclusion de cette mobilisation territoriale majeure.