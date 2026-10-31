Mobilisation contre la vie chère dans le Tarn : 1 500 manifestants à Albi et Castres

Le 31 octobre, environ 1 500 manifestants ont défilé à Albi et Castres pour l'acte III de la mobilisation contre la vie chère, avec des déguisements politiques et un appel à de nouveaux blocages.

Ce samedi 31 octobre, jour d'Halloween, environ 1 500 manifestants ont défilé à Albi et Castres dans le Tarn pour l'acte III de la mobilisation contre la vie chère, selon les syndicats, contre 700 en début de cortège selon les renseignements territoriaux. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour défendre le pouvoir d'achat, l'éducation et exprimer leur opposition à l'extrême droite.

Les précédentes semaines, entre 2 000 et 3 000 personnes s'étaient rassemblées à Albi et Castres pour des mobilisations similaires. Pour cette troisième journée, certains participants étaient venus déguisés en personnalités politiques, à l'image de Marine Le Pen, Emmanuel Macron ou Donald Trump.

Also read Le S&P 500 cache un marché baissier insidieux derrière un indice stable

Un cortège albigeois sans incident

À Albi, le point de rendez-vous était donné place du Vigan à 14 h, pour une mobilisation non déclarée en préfecture. À 14 h 30, le cortège s'est élancé en direction de la cathédrale en passant par la place Lapérouse. Contrairement à la semaine précédente, aucun arrêté préfectoral n'interdisait de manifester dans l'hyper-centre d'Albi.

Les manifestants ont emprunté le Pont-Vieux avant de revenir par les lices Georges-Pompidou, avec un arrêt devant la préfecture pour faire entendre leur voix. La manifestation s'est déroulée sans incident.

Advertisement

Un manifestant habillé dans une tenue rappelant Marine Le Pen a expliqué avec humour que les participants s'étaient déguisés en personnalités politiques qui leur font peur. D'autres portaient des masques à l'effigie d'Emmanuel Macron ou de Donald Trump.

Une mobilisation en baisse à Castres

À Castres, place Soult, l'ambiance était différente. Une grosse centaine de personnes s'étaient réunies dès 14 h, une participation en nette baisse par rapport aux 600 manifestants du 17 octobre. Monique, 85 ans, habituée des manifestations castraises, s'est dite désolée de cette diminution, évoquant une certaine lassitude tout en soulignant que chacun a sa vie professionnelle et familiale.

Pour elle, la société se trouve à un tournant et la jeunesse est abandonnée, ce qui justifie de la soutenir. Claire, mère d'un lycéen, était venue afficher son soutien aux jeunes. Cette fille de gendarme s'est dite très choquée de la façon dont les lycéens ont pu être traités lors des différentes manifestations en France.

Les jeunes appellent à de nouveaux blocages

Lors de ces mobilisations, les étudiants et lycéens ont appelé à un retour des blocages dès la semaine prochaine, pour la rentrée. Un manifestant lycéen en tête de cortège a affirmé que les jeunes ne comptent pas arrêter les blocus après les vacances, citant les établissements Lapérouse, Rascol et Bellevue, et appelant à bloquer tout ce qui peut l'être. Un étudiant a également indiqué qu'un blocage de la faculté serait tenté.

Advertisement

Les organisations syndicales CFDT, CGT, FO, Unsa et FSU ont lancé un appel à la grève pour les salaires, les services publics, l'emploi et l'industrie, le 5 novembre prochain. À Albi et Castres, les rendez-vous sont déjà fixés pour cette journée : à 10 h 30 à Castres place Soult et à 14 h à Albi sur la place du Vigan.