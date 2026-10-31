Mobilisation contre la vie chère : 70 000 policiers et gendarmes déployés en France

La mobilisation contre la vie chère du 31 octobre mobilise 70 000 policiers et gendarmes en France. À 14h, 15 000 manifestants et 27 interpellations étaient recensés.

Quelque 70 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés samedi 31 octobre à travers la France pour encadrer le troisième acte de la mobilisation contre la vie chère, une journée classée à risque très élevé par les autorités, qui redoutaient de nouveaux débordements en ce jour d’Halloween. À 14 heures, la situation était globalement calme sur l’ensemble du territoire, selon les informations communiquées par Beauvau. Le cortège parisien s’est élancé en début d’après-midi de la porte de Bagnolet, dans l’est de la capitale, en direction de la porte de Charenton.

Une mobilisation en nette baisse selon Beauvau

Pour les rassemblements organisés samedi matin en France, Beauvau a recensé 15 000 participants répartis sur 65 actions, contre 37 000 participations le 24 octobre et 67 000 le 17 octobre. À 14 heures, 27 interpellations avaient été enregistrées sur le territoire, contre 217 le 24 octobre à la même heure. Ces chiffres traduisent une nette diminution de la participation par rapport aux deux précédents actes de la mobilisation.

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À Paris, de nombreux manifestants se sont réunis porte de Bagnolet une dizaine de minutes avant le départ du cortège. Jean-Luc Mélenchon est arrivé dans le cortège à la porte de Bagnolet en début d’après-midi. Un cortège sauvage d’environ 200 personnes déambulait par ailleurs près de la Bastille, rue de la Roquette, selon les informations relayées en direct.

Contrôles préventifs et saisies de matériel

Les forces de l’ordre ont procédé à des contrôles préventifs avant les manifestations, notamment à Lille, où étaient recherchés gants renforcés, mortiers d’artifice, couteaux et autres objets dangereux retrouvés la semaine précédente. Le préfet du Nord a appelé chacun à la responsabilité et au respect des règles afin que la manifestation se déroule dans le calme et en toute sécurité.

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À Paris, place de la Bastille, de nombreuses affaires, dont des mortiers d’artifice et des bidons, ont été saisies lors d’un contrôle de police. Les gendarmes ont notamment intercepté des boules de pétanque, des armes pyrotechniques, un coup-de-poing américain et des battes de baseball dans le cadre de la sécurisation des manifestations.

À Lyon, les policiers nationaux d’une compagnie républicaine de sécurité ont interpellé en début d’après-midi un individu qui transportait des éléments permettant de lancer un dispositif explosif artisanal contre les forces de l’ordre. Les forces de sécurité intérieure sont restées mobilisées toute la journée pour prévenir les troubles à l’ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens, a indiqué la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône.

Les syndicats lycéens et étudiants annoncent des blocages

La porte-parole de l’Union étudiante, Sabrine Kharbach, a appelé samedi à bloquer les lycées et les universités mardi et jeudi prochains. Elle réagissait selon elle à l’interdiction du parcours parisien déposé pour samedi par les manifestants et entendait démontrer la légitimité des revendications. Sabrine Kharbach s’exprimait également au nom de l’Union syndicale lycéenne, en début de cortège de la manifestation parisienne.

La représentante étudiante a affirmé que vouloir interdire les manifestations chaque semaine et les cortèges qui se sont toujours tenus dans de bonnes conditions revenait à se tromper, et que les revendications portées étaient légitimes. Elle a annoncé que les universités et les lycées seraient bloqués dès mardi, puis de nouveau jeudi, avant une participation à la manifestation du 5 novembre à l’appel des travailleuses et des travailleurs.

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Cette troisième journée de mobilisation contre la vie chère intervient dans un contexte de forte tension entre les autorités et les organisateurs, après deux précédents rendez-vous marqués par une participation plus élevée. Le dispositif policier exceptionnel déployé samedi, avec 70 000 agents, illustre les craintes des pouvoirs publics face aux risques de violences et de dégradations, particulièrement en ce soir d’Halloween.