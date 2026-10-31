Mobilisation contre la vie chère : 565 interpellations en France, des troubles à Marseille et un couvre-feu à Nice

La troisième journée de mobilisation contre la vie chère a conduit à l'interpellation de 565 personnes sur l'ensemble du territoire français. Des troubles ont été signalés à Marseille, où le maire a appelé à la prudence, tandis qu'à Nice, un couvre-feu a été instauré pour les mineurs non accompagnés.

Les forces de l'ordre ont interpellé 422 personnes en France, a indiqué le ministère de l'Intérieur, pour la troisième journée de mobilisation contre la vie chère, qui a rassemblé entre 320.000 et 500.000 manifestants.

Lors de la précédente mobilisation, le 24 octobre, 768 interpellations avaient été réalisées en fin de journée pour 385 au même moment le 17 octobre.

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Interpellations et troubles en progression

Suivez notre direct 20:46 565 interpellations à 21 heures, selon le ministère de l'Intérieur D'après le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 565 personnes ont été interpellées sur l'ensemble du territoire. 20:46 La préfète déplore la présence de 2.000 casseurs à Montpellier ▶️ Bilan provisoire de la manifestation du 31 octobre à Montpellier. https://t.co/gpR75SJ249 - Préfète de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) October 31, 2026 20:38 "Des individus profitent de ces manifestations pour semer le trouble dans plusieurs quartiers de Marseille", déplore Benoît Payan Des centaines de milliers de personnes, dont plusieurs dizaines de milliers à Marseille, ont à nouveau défilé dans les rues contre la vie chère et pour des conditions dignes pour la jeunesse.

Je le redis : ces revendications doivent trouver des réponses politiques. Ce soir, des individus profitent de ces manifestations pour semer le trouble dans plusieurs quartiers de Marseille. Je demande à toutes les Marseillaises et à tous les Marseillais de se mettre en sécurité et de faciliter le travail des secours et des forces de l'ordre. Notre police municipale est entièrement mobilisée pour protéger tous les habitants et leurs biens.

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Ni notre ville ni les revendications légitimes et pacifiquement exprimées par les manifestants ne doivent être les victimes de ceux qui ne veulent que le chaos et la violence. - Benoît Payan (@BenoitPayan) October 31, 2026 20:21 40.000 contrôles sur l'ensemble du territoire Selon Laurent Nunez, 40.000 contrôles ont été menés sur le territoire. 20:17 Eric Ciotti instaure un couvre-feu qui s'appliquera aux mineurs non accompagnés d'un représentant légal dans cinq secteurs de Nice Cette nuit, de 22h à 6h, un couvre-feu s'appliquera aux mineurs non accompagnés d'un représentant légal dans cinq secteurs de Nice.

Couvre-feu des mineurs à Nice

Décidée avec le préfet, cette mesure vise à prévenir les débordements pendant Halloween. Aucune concession sur la sécurité des Niçois !

- Eric Ciotti (@eciotti) October 31, 2026 19:58 Laurent Nuñez : "On attend fermement ceux qui veulent en découdre ce soir" Laurent Nuñez : "On attend fermement ceux qui veulent en découdre ce soir" Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/NVs1Rf6rXd https://t.co/Rxr8BZFvKh - CNEWS (@CNEWS) October 31, 2026 19:57 "Nous enregistrons 422 interpellations à l'heure actuelle", annonce Laurent Nuñez Mobilisation du 31 octobre : "Nous enregistrons 422 interpellations à l'heure actuelle", indique le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/NVs1Rf6rXd https://t.co/e7bgnu6Zbv - CNEWS (@CNEWS) October 31, 2026 19:28 "Jamais, je ne m'habituerai à voir des frères d'armes en flammes alors qu'ils protègent le peuple", s'indigne Matthieu Valet Jamais, je ne m'habituerai à voir des frères d'armes en flammes alors qu'ils protègent le peuple 🇫🇷.

En voyant les images de ce jeune gardien de la paix de la 32e compagnie d'intervention de la DOPC, blessé par un cocktail Molotov, l'émotion me prend à la gorge. Merci à ses camarades qui se sont précipités pour éteindre les flammes qui lui dévoraient les jambes, et merci aux sapeurs-pompiers qui l'ont rapidement pris en charge. Derrière cet uniforme 🇨🇵, il y a un jeune homme, une famille, une vie qui peut basculer en quelques secondes.

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Gardien de la paix blessé

L'impunité est telle dans notre pays que des criminels viennent, en plein jour, "cramer du flic" ! - Matthieu Valet (@mvalet_officiel) October 31, 2026 19:23 Des troubles à l'ordre public sont observés dans plusieurs villes de France #AssurerLaSécuritéDeTous | Dans quelques villes de France, des troubles à l'ordre public sont observés en fin de manifestation du #31Octobre. Manifestants : désolidarisez-vous des groupes violents.

⚠️ ➡️ Pour votre sécurité, respectez les consignes des forces de l'ordre afin de vous disperser dans le calme. - Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) October 31, 2026 18:35 296 interpellations en France, selon le ministère de l'Intérieur Les forces de l'ordre ont interpellé 296 personnes samedi à 18H00 en France, a indiqué le ministère de l'Intérieur, pour la troisième journée de mobilisation contre la vie chère, qui a rassemblé entre 320.000 et 500.000 manifestants.

Lors de la précédente mobilisation, le 24 octobre, près de 1.000 interpellations avaient été réalisées en fin de journée pour 385 au même moment le 17 octobre.