Mobilisation au lycée Joliot-Curie contre la suppression du Pass Culture

Le lycée Joliot-Curie de Sète a organisé une mobilisation mardi 11 février pour dénoncer la suppression de la part collective du Pass Culture par le gouvernement. La suppression de cette aide financière menace de nombreux projets culturels dans le lycée, qui bénéficiait jusqu'alors de 40 000 euros par an.

Sur les grilles du lycée Joliot-Curie, ce mardi midi, une banderole a été installée. On pouvait lire : 'Pas de lycée sans Pass Culture '. En sortant de cours pour leur pause méridienne, quelques élèves jettent un coup d’œil à la scène. 'Certains sont venus nous voir pour en parler, cela va aussi pouvoir amener des discussions en classe. Les lycéens sont concernés au premier chef', lance Marine Trégan, professeure de philosophie et représentante de SUD Éducation dans le lycée sétois.

Où était organisée, ce mardi 11 février, une mobilisation en réaction à la suppression de la part collective du Pass Culture par le gouvernement fin janvier. Des projets culturels tombés à l’eau Cette dernière, attribuée aux collèges et lycées en fonction de leur effectif, est destinée à financer des activités d’éducation artistique et culturelle dans le cadre scolaire. Avec ses quelque 2 000 élèves, le lycée joliot-Curie bénéficiait jusqu’alors de la somme annuelle de 40 000 € pour financer visites au musée, représentations théâtrales, interventions d’artistes, etc. Pour cette année scolaire, toutefois un quart du budget total a été amputé, empêchant la mise en œuvre d’une douzaine de projets. À l’instar d’une projection prévue dans le cadre du dispositif Lycéens au cinéma pour deux classes de la filière professionnelle. Ou à l’instar d’une visite à Pézenas pour découvrir les métiers d’art. Lien interne vers l’article n°12495679 'Le Pass Culture permet d’ouvrir nos élèves aux pratiques artistiques, à la culture plus largement. Il est d’autant plus important dans un établissement comme le nôtre où les publics ne sont pas forcément familiers avec le fait d’aller au théâtre, au musée', lâchent de concert Juliette Massat et Cécile Viguier qui faisaient partie de la vingtaine de personnels mobilisés hier. Pour les deux enseignantes, ce gel du Pass Culture – 'rapide et brutal' – est 'gravissime' et partciulièrement 'pénalisant pour les élèves mais aussi pour les partenaires culturels avec lesquels on s’était engagés et qui vivent, en grande partie, de ces actions culturelles'. Quelle enveloppe l’an prochain ? Des acteurs culturels dont certains du territoire étaient présents comme des représentants du théâtre Molière ou de l’association Quai des docs. 'C’est grave pour la culture. Ces actions permettent d’élargir le champ culturel des élèves, de les éveiller à un univers créatif', indique Christiane Pencreac’h de l’association sétoise qui travaille tout au long de l’année avec une classe de seconde de Joliot-Curie autour du film documentaire. 'On se demande ce qu’il va se passer ensuite', ajoute-t-elle. Une question que se posent aussi les professeurs. 'On n’a absolument aucune idée de l’enveloppe dédiée l’année prochaine, avance Marine Trégan. On attend de voir à la reprise des vacances s’il y a des signaux de l’institution et sinon quelles actions mener'





