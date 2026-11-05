Mobilisation anti-violences dans l'agglomération d'Elbeuf en novembre 2026

L'agglomération d'Elbeuf lance une large campagne de prévention contre les violences sexistes et sexuelles en novembre 2026. Découvrez le programme complet des ateliers et des interventions sur le territoire.

L'agglomération d' Elbeuf, située dans le département de la Seine-Maritime, intensifie sa mobilisation contre les violences faites aux femmes tout au long du mois de novembre 2026. Cette initiative majeure vise à sensibiliser l'ensemble de la population et à informer les citoyens sur les mécanismes des violences sexistes et sexuelles, particulièrement dans les villes de Saint-Pierre-lès- Elbeuf et d' Elbeuf.

Déroulement et calendrier des actions

Le calendrier des événements s'articule autour de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, marquée par le mercredi 25 novembre 2026. À cette date clé, une après-midi de sensibilisation aux différentes formes de violences sera consacrée à ce sujet crucial à l'Atelier 23, de 10h30 à 12h30. Cette journée sert de point d'orgue à une série de dispositifs déployés sur l'ensemble du territoire communal et intercommunal.

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Les actions préventives débutent dès le début du mois avec des séances de self-défense dispensées par les instructeurs de l'association D3S Formation. Ces ateliers, spécialisés dans la défense personnelle, sont prévus les jeudis 5, 12 et 19 novembre 2026, de 14h à 16h, au Cap jeune. Les places étant limitées, une inscription préalable auprès de la police municipale d'Elbeuf est requise au numéro 02.32.96.59.60.

Ateliers pour aidants et groupes de parole

Un volet spécifique dédié aux aidants familiaux est organisé durant tout le mois de novembre dans l'agglomération. Ces ateliers gratuits cherchent à soutenir ceux qui assistent des proches vulnérables. Parallèlement, des groupes de parole seront animés les mardis 10 et 17 novembre 2026, de 14h à 16h, à la résidence autonomie M. Thibert. Ces rencontres permettent aux participants de partager leur vécu dans un cadre sécurisé.

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L'inscription à ces groupes de parole doit se faire auprès du CCAS au 02.32.96.95.77. En complément, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) interviendra à Saint-Pierre-lès-Elbeuf le jeudi 12 novembre 2026 pour apporter des conseils juridiques et sociaux aux résidents de la commune.

Positionnement du maire et partenariats institutionnels

Le maire d'Elbeuf, Djoudé Merabet, affirme que la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que les violences intrafamiliales touchant également les hommes, doit s'inscrire dans un cadre global. Il insiste sur le fait que ces violences sont un fléau qui concerne tout le monde, tous les âges et toutes les classes sociales. Pour faciliter le signalement, des stickers identifiant les structures adhérentes au dispositif sont apposés sur les portes d'entrée des bâtiments participants.

Plusieurs acteurs institutionnels œuvrent au quotidien dans cette mobilisation. Parmi les partenaires cités figurent la Maison des femmes du CHI, l'Œuvre normande des mères (ONM), l'Association de prévention Rouen-Elbeuf (APRE), la police municipale d'Elbeuf et la police nationale de Rouen. Ces organisations collaboreront étroitement pour assurer l'efficacité des mesures préventives sur le territoire.

Interventions mobiles et suivi psychologique

Le jeudi 19 novembre 2026, le Van de Nina et Simon.e.s sera présent sur la place Lécallier à Elbeuf, de 9h à 12h, pour informer le public de manière itinérante. Cette animation vise à toucher un large auditoire dans un espace public accessible. Une mesure de distance physique est également utilisée pour aider les citoyens à se situer par rapport à des situations de consentement ou de violences.

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Enfin, une session avec une psychologue aura lieu le vendredi 27 novembre 2026, de 14h30 à 15h30, au Centre social du Puchot. Cette rencontre offre un espace d'écoute et de réflexion supplémentaire pour aborder les aspects psychologiques des violences. Ces différentes actions coordonnées montrent la volonté de l'agglomération d'Elbeuf de traiter le problème sous tous ses angles durant ce mois de novembre 2026.