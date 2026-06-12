Mobilisation à Toulouse contre le projet de loi Ripost qui menace les free parties

Les teufers organisent une Manifestive à Toulouse pour protester contre le durcissement des sanctions prévu par le projet de loi Ripost, adopté au Sénat, qui cible les rassemblements musicaux non déclarés et abaissent le seuil de déclaration à 250 participants.

La free-party, c'est un mouvement qu'on ne peut pas tuer. À Toulouse , les teufers se mobilisent samedi contre le projet de loi Ripost qui prévoit de durcir fortement les sanctions contre les rassemblements musicaux non déclarés.

Une Manifestive partira de la place Arnaud-Bernard à 14 heures pour dénoncer ce texte perçu comme une menace pour l'avenir des free parties. Le projet de loi, adopté au Sénat le 26 mai et qui doit être réexaminé à l'Assemblée nationale d'ici l'été, vise à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité des citoyens.

Il prévoit de durcir les sanctions : les organisateurs risquent jusqu'à deux ans de prison, 30 000 euros d'amende, la confiscation de leur véhicule et le retrait du permis de conduire. Les participants encourent jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

De plus, le seuil de participants à partir duquel une déclaration préalable devient obligatoire est abaissé de 500 à 250. Des mobilisations similaires sont prévues dans d'autres grandes villes de France. Aski, un habitué de ces fêtes libres depuis une dizaine d'années, explique que la mobilisation vise à défendre une culture basée sur le partage, la tolérance et l'autogestion. Il dénonce une criminalisation de leur mouvement et le fait que les autorisations pour organiser légalement des événements sont souvent refusées.

Il souligne que les free parties existent depuis des décennies à travers le monde et qu'elles ne peuvent être éradiquées. Il estime que les critiques reposent sur des idées reçues et que les nuisances sonores sont exagérées car la plupart des événements se déroulent loin des habitations et que les participants ramassent leurs déchets. Selon lui, la pression policière s'est accentuée et certains teufers ont peur de se rendre à ces événements pour des raisons d'intégrité physique.

Le projet de loi Ripost, proposé par Laurent Nuñez, inclut également des dispositions sur le protoxyde d'azote, les rodéos urbains et les squats. Les organisateurs redoutent particulièrement l'abaissement du seuil de déclaration à 250 personnes, car la plupart des free parties sont de petite taille. Aski affirme que même lorsque l'on cherche à louer légalement des terrains ou des salles, les autorisations sont souvent refusées, ce qui contraint à l'organisation d'événements non déclarés.

La Manifestive toulousaine s'inscrit dans un mouvement de résistance plus large de la scène électronique alternative face à ce qu'elle perçoit comme une tentative de criminalisation de sa culture. Le cortège devrait être plus important que les années précédentes. L'objectif est de faire découvrir la musique proposée, de montrer qu'elle ne génère pas seulement du bruit, et de casser les préjugés.

Aski rappelle que le mouvement est né il y a plus de trente ans et qu'il continue de se développer, au point que des esthétiques musicales inspirées de cet univers apparaissent même dans les clubs. Malgré la pression, il reste convaincu que la fête libre est un mouvement qu'on ne peut pas tuer, car il se déplace et s'adapte constamment.

Des mobilisations similaires auront lieu dans d'autres villes, témoignant de l'inquiétude profonde au sein de cette communauté face à l'évolution législative. Si le projet de loi est adopté, les organisateurs et participants s'exposent à des sanctions sévères, ce qui pourrait contraindre l'organisation de ces événements, mais la détermination des teufers à défendre leur mode de fête semble intacte





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