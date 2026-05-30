Moïse Kouame, un joueur de 17 ans, jouera contre Alejandro Tabilo dans le troisième tour de Roland-Garros

Moïse Kouame, un joueur de 17 ans, a été contraint de jouer contre Alejandro Tabilo dans le troisième tour de Roland-Garros, alors qu'il souhaitait disputer contre lui le matin. Malgré cela, il a réussi à créer un engouement autour de lui avec ses performances et a surmonté un obstacle lors de son précédent tour contre Vallejo. Cependant, ses entraîneurs ne se soucient pas encore du paramètre mental, estimant qu’il est important de ne pas trop gamberger à son âge.

Moïse Kouame , un joueur de 17 ans, jouera à Roland-Garros contre Alejandro Tabilo dans le troisième tour . Malgré son souhait de disputer contre Tabilo le matin, il a dû jouer en troisième rotation pour ne pas rater la finale de la Ligue des champions.

Malgré cela, il a réussi à créer un engouement autour de lui avec ses performances. Il a également surmonté un obstacle lors de son précédent tour contre Vallejo, démontrant ses qualités intérieures indéniables en tant que compétiteur.

Cependant, ses entraîneurs ne se soucient pas encore du paramètre mental, estimant qu’il est important de ne pas trop gamberger à son âge. Il a des rêves, tels que gagner Roland-Garros et les quatre tournois du Grand Chelem, mais pour l'instant, il se concentre sur le fait de faire de son mieux pour remporter un autre match





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