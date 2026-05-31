Moïse Kouamé et les espoirs du tennis français

Dans l'émission Stephen Brunch, les débats portent sur le potentiel de Moïse Kouamé pour redorer le blason du tennis français après le forfait d'Arthur Fils, avec une analyse sur les chances de Terence Atmane. Les discussions couvrent également les adversaires capables de défier Jannik Sinner, notamment Alexander Zverev et Casper Ruud, ainsi que la performance de l'UBB, double champion d'Europe, et son niveau en Champions Cup par rapport au TOP 14.

Moïse Kouamé est-il celui qui va redorer le blason du tennis français ? Avec Laurent Reymond, ancien coach du crack français - 31/05. Après le forfait d' Arthur Fils , le Stephen Brun ch s'interroge sur les chances françaises.

Stephen mise sur Terence Atmane ! - 24/05. Qui peut faire douter Sinner ? Stephen pense que Zverev est le plus à même de rivaliser avec le monstre italien.

Eric et Flo Serra pensent que Ruud sera difficile à battre - 24/05. L'UBB double champion d'Europe ! Stephen s'interroge sur la différence de niveau des Bordelais entre la Champions Cup et le TOP - 24/05





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