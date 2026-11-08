Mitsui Chemicals achète JSR pour 1800 milliards de yens

Mitsui Chemicals finalise l'acquisition de JSR pour renforcer sa position dans les semi-conducteurs. Détails sur le financement et les impacts stratégiques de cette opération majeure.

Mitsui Chemicals, Inc. a officiellement annoncé la finalisation d'un accord stratégique majeur visant à acquérir JSR, un fabricant de premier plan de matériaux pour semi-conducteurs. Cette acquisition, conclue auprès de JIC Capital, est évaluée à la somme de 1.800 milliards de yens, ce qui représente environ 11,6 milliards de dollars. L'objectif principal de cette opération est de consolider et d'étendre considérablement l'offre de Mitsui dans le secteur crucial de la fabrication de puces électroniques, renforçant ainsi sa compétitivité sur la scène internationale.

Financement de l'acquisition JSR

Mitsui Chemicals précise que le montant total versé sous forme de cash pour l'acquisition de JSR s'élève à 1.840 milliards de yens. Cette structure de financement complexe repose sur deux piliers majeurs : 1.640 milliards de yens sont obtenus via des prêts-relais accordés par les principales banques de Mitsui, tandis que 200 milliards de yens proviennent d'un investissement en fonds propres de la part de la Banque de développement du Japon (DBJ). Cette entité agira comme une branche capital-risque soutenue par l'institution financière japonaise, démontrant l'importance gouvernementale et stratégique de cette fusion industrielle.

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Stratégie industrielle et bénéfices futurs

Dès la clôture de l'opération, l'entité combinée de Mitsui et JSR devrait devenir le plus grand fabricant de matériaux pour semi-conducteurs du Japon, mesuré en termes de chiffre d'affaires global. Cette consolidation vise à atteindre une synergie financière significative, avec l'ambition de générer environ 40 milliards de yens de bénéfices supplémentaires annuels d'ici l'année 2035. Cette projection souligne la longue haleine de l'investissement et l'optimisation attendue des capacités de production et de recherche pour répondre à la demande croissante en électronique avancée.

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Impact sur les ratios d'endettement de Mitsui

L'annonce a eu un impact immédiat sur la bourse, l'action Mitsui Chemicals ayant progressé de 1,3% ce lundi. Ce mouvement contraste fortement avec la chute de près de 12% enregistrée la veille, suite à la révélation anticipée de l'opération par le site d'informations Reuters. Toutefois, Mitsui met en garde ses investisseurs concernant la situation financière à court terme. Le ratio dette/bénéfices opérationnels de la société dépassera temporairement le seuil de 4,0 après la clôture de l'acquisition. Pour préserver sa notation de crédit, Mitsui prévoit activement de refinancer le prêt-relais dans l'année suivant la finalisation de l'opération.