Mister France 2024 : Les profils détaillés des finalistes régionaux

Découvrez les parcours et engagements de Rayan Souaïssi, Mathys Guitteaud, Pascal Thoze, Mathis Laborde, Virgile Lora-Runco et Victor Hiron.

La sélection des candidats pour le titre de Mister France 2024 met en lumière une diversité de profils remarquables. Chaque représentant régional apporte une histoire unique et un engagement personnel fort vers la finale nationale.

Rayan Souaïssi représente la Corse

Rayan Souaïssi incarne l'Île de Beauté lors de cette édition du concours. Il a rejoint la Corse à l'âge de 18 ans pour des raisons professionnelles liées à son statut de militaire dans l'armée de l'air. Six années plus tard, il se présente au concours à l'âge de 24 ans, incarnant une discipline acquise durant son service actif.

Also read L'After Foot : Guide de la grille RMC et des chroniqueurs vedettes 2024

Mathys Guitteaud pour l'Île-de-France

Élu le 4 octobre dernier au Kremlin-Bicêtre, Mathys Guitteaud porte les couleurs de l'Île-de-France. Âgé de 20 ans, ce jeune homme suit actuellement une formation d'apprenti en économie de la construction. Son élection marque l'entrée d'un profil technique et structuré dans la course au titre national.

Pascal Thoze défend une cause sociale

Pascal Thoze, âgé de 22 ans, a été élu le 16 octobre pour représenter sa région. Employé dans le secteur du marketing automobile, il souhaite utiliser sa notoriété publique pour sensibiliser le grand public. Il vise spécifiquement à mettre en lumière les mères seules au foyer et à faire connaître la drépanocytose, une maladie génétique héréditaire qui nécessite plus d'attention médicale et sociale.

Advertisement

Mathis Laborde combat l'obésité infantile

Passionné de sport et de rugby, Mathis Laborde est actuellement en quatrième année à la faculté de pharmacie de Toulouse, située en Haute-Garonne. À 22 ans, il explique sur Instagram avoir voulu sortir de sa zone de confort pour défendre une cause précise. Il se consacre particulièrement à la lutte contre l'obésité infantile, utilisant sa plateforme pour promouvoir la santé auprès des jeunes générations.

Le parcours résilient de Virgile Lora-Runco

Virgile Lora-Runco, originaire de Bayonne, a 28 ans et possède un passé marqué par le service public. Ancien policier ayant exercé pendant six années, il a également participé à la saison 9 d'une émission de télé-réalité connue. Cette expérience médiatique préalable lui offre une visibilité particulière alors qu'il intègre le concours Mister France avec une maturité professionnelle distincte.

Victor Hiron inspire par son retour

Originaire d'Hombleux dans la Somme, Victor Hiron revient d'une épreuve physique majeure. Âgé de 25 ans, il était plongé dans le coma après un accident de vélo survenu pendant ses études de Staps. Les séquelles de cet événement l'avaient contraint à abandonner son cursus universitaire initial. Aujourd'hui menuisier, il souhaite montrer au public qu'il est possible de se relever de toutes les épreuves, transformant son traumatisme en message d'espoir et de résilience pour tous les participants et spectateurs du concours.