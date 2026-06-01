Mister Black Beard déménage dans la zone de Talvern

Le salon de coiffure et barbier Mister Black Beard a déménagé dans la zone de Talvern, à Bignan-Locminé, pour s'installer dans des locaux plus spacieux. Les patrons, Gwendoline Villeroux et Jordan Vallée, ont indiqué avoir besoin de nouveautés pour accueillir deux autres activités : une activité de tatouage exercée par Pierre et une activité de piercing dont se charge Léa.

Le salon de coiffure et barbier Mister Black Beard a déménagé dans la zone de Talvern, à Bignan-Locminé , pour s'installer dans des locaux plus spacieux.

Les patrons, Gwendoline Villeroux et Jordan Vallée, ont indiqué avoir besoin de nouveautés pour accueillir deux autres activités : une activité de tatouage exercée par Pierre et une activité de piercing dont se charge Léa. Les clients pourront désormais bénéficier de ces services, ainsi que de bijoux vendus dans le salon.

Le salon de coiffure et barbier continue son activité avec les quatre salariés, dont les horaires sont les suivants : du mardi au samedi de 9h à 19h30, et le lundi de 9h à 13h. Les clients peuvent contacter le salon au 07 84 75 11 99 ou suivre le compte Instagram du salon





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