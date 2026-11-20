La Mission locale Ouest Provence organise deux forums gratuits les 25 novembre et 9 décembre 2026 à Miramas pour connecter les jeunes aux métiers de la transition écologique.

La Mission locale Ouest Provence lance une initiative majeure destinée à rapprocher l'offre d'emploi des publics éloignés de l'insertion professionnelle. Deux forums consacrés spécifiquement aux métiers de la transition écologique se tiendront à Miramas, visant à sensibiliser et à orienter les demandeurs d'emploi vers des secteurs porteurs.

Rendez-vous clés à Miramas en novembre et décembre 2026

Le premier forum aura lieu le mercredi 25 novembre 2026 à 14 heures au centre social Jean-Giono, situé place des Baladins. Le second événement se déroulera le mercredi 9 décembre 2026, également à 14 heures, mais cette fois au centre social La Carraire, situé place du Foirail. Ces deux dates sont fixées pour permettre une large participation des habitants de la région.

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L'entrée à ces événements est libre et gratuite, sans aucune limite d'âge imposée par l'organisation. L'objectif affiché est de briser les préjugés sur ces nouveaux domaines d'activité qui restent peu connus du grand public. Les organisateurs souhaitent démontrer que ces postes sont accessibles et adaptés à des profils variés.

Une initiative portée par Aurore Pigounel et Carine Ori

Cette démarche est pilotée par Aurore Pigounel et Carine Ori, les conseillères en parcours de transition écologique au sein de la Mission locale Ouest Provence. Aurore Pigounel souligne qu'il existe une méconnaissance réelle de ces opportunités locales auprès de la population. Beaucoup ignorent l'existence de ces métiers ou estiment à tort qu'ils ne correspondent pas à leurs compétences initiales.

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Les deux expertes ont pour ambition d'aller à la rencontre des habitants directement sur leur territoire. L'idée est de faciliter les échanges directs entre le public, les centres de formation et les entreprises recruteuses. Chaque participant repartira avec une piste concrète et personnalisée pour la suite de son parcours professionnel.

Plus de vingt offres d'emploi à découvrir sur site

Sept structures différentes participeront activement au premier forum du 25 novembre 2026. Elles présenteront en détail leurs formations disponibles ainsi que les postes à pourvoir dans des domaines précis. Les secteurs prioritaires mis en avant sont les énergies renouvelables, le bâtiment et les travaux publics (BTP), ainsi que l'économie circulaire.

L'éventail des opportunités proposées dépassera la barre des deux cents offres d'emploi au total. Ce chiffre montre l'ampleur des besoins en recrutement du territoire dans ces filières en pleine expansion. Les visiteurs pourront discuter directement avec les représentants des entreprises présentes.

Objectifs stratégiques pour les jeunes de 16 à 25 ans

La Mission locale Ouest Provence poursuit quatre objectifs principaux avec ce dispositif d'insertion. Le premier consiste à sensibiliser les jeunes âgés de 16 à 25 ans aux métiers spécifiques de la transition écologique. Ces secteurs représentent l'avenir économique local et nécessitent une main-d'œuvre qualifiée rapidement.

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Le second objectif est d'accompagner concrètement la construction d'un projet professionnel pour chaque individu. Il s'agit également de répondre aux besoins urgents de recrutement des entreprises du territoire. Enfin, l'organisation vise à sécuriser les parcours des jeunes, de la première découverte du métier jusqu'à l'obtention d'un emploi stable ou d'une formation qualifiante. Pour plus de renseignements, il est possible de contacter le 04 90 58 76 90.