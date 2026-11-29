Les trente et une candidates à l'élection de Miss France 2027 ont participé à leur voyage d'intégration à Saint-Martin, incluant le traditionnel shooting en maillot de bain. Présentation détaillée des profils diversifiés des miss régionales et d'outre-mer, allant de l'ingénierie à la santé, en passant par le droit et le commerce.

L'élection de Miss France 2027 a marqué un tournant significatif avec le voyage d'intégration de ses trente et une candidates sur l'île de Saint-Martin dans les Caraïbes.

Cet périple tropical, bien plus qu'une simple vacances, constitue une étape cruciale dans la préparation physique et mentale des concourantes avant la grande finale. C'est en effet lors de ce séjour enchanteur que les futures élues ont participé aux traditionnels shootings en maillot de bain, une épreuve emblématique de la beauté française qui nécessite une grande discipline et une image impeccable.

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Shootings en maillot de bain et visibilité médiatique

Avant de défiler, le samedi 12 décembre à l'Arena de Poitiers, en direct sur TF1, dans cette tenue caractéristique, les candidates ont pris la pose pour des clichés qui seront diffusés dans la presse et sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi à la visibilité médiatique du concours. Ce voyage sert également de moment de cohésion pour un groupe hétéroclite de femmes aux profils variés, unies par la quête du titre suprême et la représentation de leurs régions respectives auprès du grand public.

Le palmarès des candidates révèle une diversité impressionnante de profils sociaux, professionnels et géographiques. Miss Alsace, Chiara Blazevic, vingt-quatre ans, originaire de Rantzwiller, allie une formation en communication à une approche entrepreneuriale familiale dans l'automobile. Miss Aquitaine, Solène Videau, vingt-deux ans, étudiante en mode et stylisme à Bordeaux, incarne l'exigence du secteur du luxe. Miss Auvergne, Lina Berthelier, vingt-quatre ans, ingénieure commerciale dans l'énergie, démontre la force de caractère et la réussite dans les sciences.

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Diversité des profils sociaux et professionnels des candidates

Miss Bourgogne, Ilona Perrot, vingt-trois ans, infirmière psychiatrique, apporte une dimension humaine et soignante au concours. Miss Bretagne, Margot Ferré-Bernard, vingt ans, étudiante en droit souhaitant devenir juge des enfants, représente l'engagement civique et juridique. Miss Centre-Val de Loire, Justine Bourrelier, vingt-six ans, responsable marketing dans la restauration, illustre la gestion d'entreprise. Miss Champagne-Ardenne, Céline Leduc, vingt-quatre ans, future professeure des écoles, se tourne vers l'éducation nationale.

Miss Corse, Satine Nomary, vingt ans, hôtesse de l'air et passionnée de sport, incarne la mobilité et la vitalité. Miss Côte d'Azur, May Haoues, dix-neuf ans, étudiante en commerce à l'EDHEC Nice, représente la jeunesse studieuse. Miss Franche-Comté, Emma Ninot, vingt et un ans, infirmière et sauveteuse en mer, cumule les responsabilités sociales et sportives. La représentation des territoires d'outre-mer et des autres régions françaises est tout aussi remarquable.

Représentation des territoires et valeurs du concours

Miss Guadeloupe, Julia Désirée, vingt et un ans, conseillère en cosmétiques et plongeuse, défend la cause féminine avec passion. Miss Guyane, Sandra Justine, vingt-trois ans, coordinatrice en petite enfance et infirmière, œuvre pour le bien-être social. Miss Île-de-France, Camilla Alash, vingt-quatre ans, journaliste sportive spécialisée en tennis et mannequin, montre la polyvalence moderne. Miss Languedoc, Candice Gauch, vingt-neuf ans, consultante en organisation, apporte l'expérience de la maturité professionnelle.

Miss Limousin, Élise Escuriol, vingt-trois ans, diplômée en gestion, poursuit un parcours administratif rigoureux. Enfin, Miss Lorraine, Léane Froment, vingt et un ans, complète ce panel riche. Ces jeunes femmes, issues de l'ensemble du territoire national et ultramarin, sont appelées à incarner les valeurs de beauté, de culture et de solidarité qui font la spécificité du concours Miss France.

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Leur voyage d'intégration à Saint-Martin a renforcé les liens entre elles, créant une dynamique collective essentielle pour affronter les défis de la saison médiatique à venir, marquée par des émissions télévisées régulières et une forte exposition publique jusqu'à l'élection finale en décembre.