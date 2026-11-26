Préparation de l'élection du 12 décembre 2026. Découvrez les candidates régionales leaders sur les réseaux sociaux, de Camilla Alash à Laetitia Roguet.

À deux semaines de l'élection de Miss France 2027, la dynamique de la compétition change radicalement. Le concours, prévu le 12 décembre 2026 à l' Arena Futuroscope, voit ses candidates régionales se battre pour la couronne avec un atout majeur : leur influence sur les réseaux sociaux.

Les pronostiques se multiplient à mesure que la date fatidique approche. Pour Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti, l'année précédente, ce chiffre d'abonnés avait été décisif en Instagram avant l'élection de Miss France 2026. Cette année, cinq candidates se démarquent clairement par leur présence numérique.

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Camilla Alash Domine Le Classement

Camilla Alash, Miss Île-de-France, occupe la première place du classement des candidates les plus suivies. La jeune femme de 23 ans, originaire de Clichy-la-Garenne, rassemble une communauté de 30 600 abonnés sur Instagram. Elle a suivi des études de journalisme avant de intégrer le concours, un profil qui semble correspondre aux attentes du public digital.

Carla Rachail et Candice Gauch En Embuscade

Carla Rachail, Miss Midi-Pyrénées,紧随其后 avec plus de 27 300 abonnés. Ancienne joueuse de rugby, elle a décroché le concours de sous-officier de gendarmerie en juin dernier, une réussite qui impressionne le jury. Elle est suivie de près par Candice Gauch, Miss Languedoc, qui cumule 18 400 abonnés. Âgée de 29 ans, cette dernière avait déjà été sacrée Miss Paris en 2025 et travaille comme consultante.

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Ophélie Vitalbo et Laetitia Roguet Ferment Le Top 5

Ophélie Vitalbo, Miss Provence, ne démérite pas avec 16 300 inconditionnels. Kinésithérapeute de 27 ans, elle a tenté sa chance à plusieurs reprises aux concours régionaux. Laetitia Roguet, Miss Réunion, ferme le Top 5 avec un compteur de plus de 15 500. Âgée de 20 ans, cette étudiante prépare un métier de préparatrice en pharmacie. Leurs profils diversifiés reflètent la richesse de la sélection.

Vote Public Et Jury Le 12 Décembre

La popularité en ligne se traduira-t-elle par la victoire le jour J ? La cérémonie sera retransmise en direct à partir de 21h10 sur TF1. Le public et le jury décideront ensemble du sort de la couronne. Miss France 2027 sera désignée lors de cette soirée historique. Les 31 candidates régionales attendent avec impatience le résultat.