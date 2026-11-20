Les 31 candidates à Miss France 2027 ont passé le redoutable test de culture générale le 19 novembre. Retour sur les réactions, les erreurs amusantes et les attentes de la présidence.

Le jeudi 19 novembre, les trente et une candidates officielles au titre de Miss France 2027 ont franchi l'une des étapes les plus déterminantes de leur parcours : le test de culture générale. Cet exercice classique, toujours redouté par les participantes, vise à évaluer leurs connaissances générales avant l'élection finale qui se tiendra le 12 décembre prochain à Poitiers. Pour ces jeunes femmes, l'enjeu est majeur, car cette épreuve met à rude épreuve non seulement leurs acquis, mais aussi leur résistance au stress et leur capacité à garder leur calme sous la pression.

Préparation et angoisses des candidates

Avant le début de l'épreuve, les attitudes variaient considérablement d'une participante à l'autre. Certaines, comme Miss Bourgogne, Miss Normandie et Miss Côte d'Azur, ont choisi de réviser ensemble peu avant l'entrée dans la salle, tentant de consolider leurs connaissances communes. D'autres semblaient faire preuve d'une confiance plus assumée, cherchant à maîtriser leur nervosité face à l'objectif final. L'une des participantes a confié son ambition de viser plus haut que la moyenne, tout en admettant l'impossibilité d'être parfaite.

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Le stress du temps et la crainte de commettre des bourdes sont des sentiments partagés. Une candidate a souligné son humanité, affirmant ne pas être un robot et s'attendant inévitablement à quelques erreurs. Miss Pays-de-la-Loire a partagé une sensation similaire, prévoyant des petites fautes mais sans anticiper de catastrophe majeure. Cette atmosphère de tension mêlée d'espoir règne parmi les trente et une concurrentes qui disputent la couronne cette année.

Une confusion inattendue avec le Père Noël

Les erreurs attendues sont rapidement apparues, et certaines ont provoqué des moments de légèreté inattendus. Après le test, les candidates ont comparé leurs réponses, découvrant ensemble leurs hésitations. Une question spécifique sur le numéro d'urgence à appeler en cas de harcèlement a suscité un échange particulièrement drôle. Une participante a montré une confusion marquée, faisant référence au numéro du Père Noël, ce qui a rappelé un souvenir d'enfance à ses camarades et a suscité des sourires généralisés.

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Cette petite maladresse, bien que significative pour celle qui l'a commise, n'a pas gâché l'ambiance générale du concours. Au contraire, elle a humanisé l'épreuve, montrant que même sous pression, l'humour et la fraternité restent présents. Frédéric Gilbert, le président de la Société Miss France, a découvert les copies avec une attitude plutôt optimiste, jugeant que les résultats n'étaient pas aussi désastreux que certaines participantes pouvaient le craindre.

Réactions des personnalités et attente des résultats

Le contexte médiatique entourant le concours reste intense, avec des questions personnelles qui dépassent le cadre du seul test académique. Mohamed Bouhafsi a récemment interrogé l'ancienne Miss France Laury Thilleman sur sa vie amoureuse, un sujet qui a vu cette dernière botter en touche avec tact. Ces interactions médiatiques illustrent l'attention constante portée aux ex-lauréates et aux candidates, qui doivent naviguer entre vie privée et engagement public.

Les résultats définitifs du test de culture générale doivent encore patienter avant d'être rendus publics. Les trente et une candidates restent dans l'expectative, attendant de connaître leur classement et leur note. Cette attente est une étape cruciale dans la sélection finale, car les performances lors de cet exercice influencent la dynamique globale du concours. L'histoire montre que de nombreuses Miss ont marqué les esprits par leur aisance ou leurs erreurs mémorables lors de cette épreuve traditionnelle.

L'importance des connaissances générales dans le concours

Le test de culture générale constitue un pilier historique de la sélection de Miss France. Il permet d'évaluer la capacité des candidates à s'exprimer, à réfléchir rapidement et à posséder un bagage intellectuel solide. Cette année, comme les précédentes, il sert de filtre important avant les étapes finales. La présidence de la Société Miss France, dirigée par Frédéric Gilbert, veille à maintenir un niveau d'exigence tout en restant bienveillant envers les participantes qui traversent cette période intense de préparation et de compétition.