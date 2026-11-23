Préparation intense pour Miss France 2027 à Saint-Martin. Découvrez les détails de la présélection des 15 finalistes et l'arrivée de Sophie Thalmann comme nouvelle marraine.

Le comité Miss France prépare activement l'élection de Miss France 2027 qui aura lieu le 12 décembre 2026 à l'Arena du Futuroscope en direct sur la chaîne TF1. Les 31 candidates régionales et des territoires d'outre-mer se sont retrouvées à Saint-Martin pour un voyage de préparation intensif qui marque une étape cruciale vers la couronne. Cette rencontre caribéenne permet non seulement de renforcer la cohésion du groupe mais aussi de soumettre les concurrentes à des épreuves décisives pour leur qualification finale.

Présélection secrète des 15 finalistes à Saint-Martin

Le séjour à Saint-Martin sert de filtre décisif pour réduire le champ des concurrentes de 31 à 15 candidates qualifiées pour le concours final. Le comité organisateur effectue cette présélection confidentielle durant ce voyage, gardant le résultat secret jusqu'au soir de l'élection pour maintenir la tension dramatique. Les jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans, mesurant entre 1m70 et 1m82, doivent donc prouver leur valeur dans un cadre paradisiaque qui contraste avec la rigueur des tests.

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Ce voyage d'intégration se compose d'une série d'ateliers variés destinés à tester les compétences multiples des candidates. Le programme inclut des cours de cuisine, des masterclass de maquillage et même une initiation à la peinture d'une fresque murale collective. Ces activités visent à évaluer la créativité et la capacité des Miss à collaborer sous pression, des qualités essentielles pour incarner la marque Miss France lors de leur règne futur d'un an.

Épreuves physiques et culture générale des candidates

Outre les ateliers créatifs, les candidates affrontent des défis physiques et intellectuels majeurs lors de ce périple aux Caraïbes. Elles participent à des sessions de surf, à la plantation de corail pour l'aspect écologique, et à des cours de défilé sur podium pour améliorer leur assurance sur scène. La maîtrise du body language et l'aisance en public sont scrutées en détail par les organisateurs afin de déterminer qui possède le profil idéal pour représenter la beauté à la française.

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Le test de culture générale reste également un élément central de la sélection, mettant à l'épreuve la pertinence intellectuelle des futures ambassadrices. Miss Picardie a notamment obtenu la note de 16,5 sur 20 lors de cette épreuve, démontrant un niveau d'excellence qui pourrait peser dans la balance finale. Cette performance académique s'ajoute au traditionnel shooting en maillot de bain, une session photo où chaque candidate dévoile son image sous différents angles pour le public et les jurés.

Sophie Thalmann succède à Camille Cerf en tant que marraine

La marraine de la prochaine élue sera une figure majeure du concours, avec l'entrée en scène de Sophie Thalmann qui succède à Camille Cerf. Élue Miss France en 1998, Sophie Thalmann a accepté ce rôle avec enthousiasme, qualifiant la proposition de Frédéric Gilbert de très belle surprise. Son expérience passée et sa compréhension des défis du titre en font une référence indispensable pour accompagner la nouvelle Miss France 2027 tout au long de son année de règne.

Sophie Thalmann insiste sur l'importance de l'écoute et du soutien psychologique que ce rôle implique. Elle se positionne comme une conseillère de confiance pour expliquer les coulisses du métier et préparer la gagnante aux attentes de l'opinion publique. Cette passation de témoin symbolise la continuité de la institution Miss France qui célèbre ses 40 ans, tout en renouvelant les visages qui portent sa notoriété à l'échelle internationale.

Hinaupoko Devèze remettra la couronne au Futuroscope

L'élection finale se tiendra le 12 décembre 2026 à l'Arena du Futuroscope situé à Chasseneuil-du-Poitou, près de Poitiers. C'est Hinaupoko Devèze, élue Miss France depuis près d'un an, qui aura l'honneur de remettre la couronne à sa successeure. Ce moment fort sera retransmis en direct sur TF1, attirant un large public national et international intéressé par les destins des 31 candidates.

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La préparation de ces deux dernières semaines à Saint-Martin s'achève bientôt pour laisser place à la phase finale de la compétition. Les 15 candidates présélectionnées reviendront en France pour se préparer intensivement aux défis qui les attendent à Poitiers. Le public pourra suivre de près leur évolution et découvrir leurs portraits officiels lors des semaines à venir, dans l'attente de la désignation de la nouvelle Miss France 2027.