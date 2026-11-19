Découvrez les profils des 31 candidates à Miss France 2027. De l'ancienne couronnée à la future gagnante, suivez la préparation intense à Saint-Martin avant le 12 décembre.

Trente-et-une candidates se préparent activement pour l'élection Miss France 2027 qui se tiendra le 12 décembre prochain à l' Arena Futuroscope. Cette compétition prestigieuse a pour but de désigner la prochaine représentante nationale qui succédera à Hinaupoko Devèze, élue Miss France 2026 le 6 décembre dernier à Amiens. Le contexte actuel place le concours sous le signe d'une préparation rigoureuse et d'une sélection minutieuse des profils les plus diversifiés de l'hexagone et de ses territoires d'outre-mer.

Le voyage préparatoire à Saint-Martin et le quiz

Les candidates effectuent actuellement leur traditionnel voyage préparatoire dans l'île de Saint-Martin. C'est au cours de cette escale cruciale qu'elles se livrent à l'exercice redouté du quiz de culture générale. Cet épreuve intellectuelle vise à départager les prétendantes avant la grande finale. La performance lors de ce test contribue directement à leur classement et à leurs chances de remporter la couronne lors de la soirée qui aura lieu en décembre.

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Des profils uniques et des parcours variés

La diversité des profils parmi les trente-et-une candidates est remarquable. Mandy Goudal, Miss Poitou-Charentes, âgée de 38 ans, est la première mère de deux enfants de 5 et 8 ans dans l'histoire du concours. Elle gère une boutique de robes de mariée. D'autres candidates affichent des carrières en cours ou des études spécifiques. Lina Berthelier, Miss Auvergne, a 24 ans et est ingénieure commerciale en alternance dans le secteur de l'électricité. Chiara Blazevic, candidate de Bordeaux, est assistante administrative dans une agence de communication et a 24 ans.

Le secteur de l'éducation et du social est bien représenté. Justine Bourrelier, Miss Centre-Val de Loire, étudie le droit avec l'ambition de devenir juge des enfants. À 20 ans, Ilona Perrot, Miss Bourgogne, partage cette même aspiration. Sandrine Issouf souhaite également devenir professeure des écoles à l'âge de 24 ans. Emma Ninot, Miss Franche-Comté, a déjà un diplôme de soins infirmiers et vise la médecine. Maëlle Hamon, Miss Pays de la Loire, exerce comme accompagnante d'élèves en situation de handicap et éducatrice scolaire.

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D'autres parcours témoignent de talents sportifs ou artistiques. Carla Rachail, Miss Midi-Pyrénées, a pratiqué le rugby à haut niveau avec le Stade Toulousain. À 23 ans, elle s'apprête à intégrer une école de gendarmerie après avoir obtenu le concours de sous-officier. L'aspect académique reste également central pour plusieurs participantes. Satine Nomary, Miss Corse, est titulaire d'un master pour devenir professeur des écoles. Camilla Alash, Miss Île-de-France, a 29 ans et est consultante en transformation des organisations.

Les ambitions et les enjeux de la finale

Les ambitions des candidates vont de la poursuite d'études supérieures à la carrière professionnelle établie. Candice Gauch, Miss Île-de-France, est diplômée d'une école de commerce. Léane Froment, Miss Limousin, est en alternance dans un magasin de seconde main de luxe pour son BTS de commerce. Shana Mendes, Miss Nord-Pas-de-Calais, étudie les langues étrangères appliquées avec une option portugais. Pauline Gourlez, Miss Normandie, est en classe de terminale.

L'âge des participantes varie considérablement, allant de 18 ans à 38 ans. Lana Prost, Miss Normandie, est la benjamine du concours à 18 ans. Maureen-Alycia Lucéa-Merlin, Miss Martinique, et Elise Escuriol, Miss Limousin, présentent également des profils uniques. Juliette Gauthier, Miss Roussillon, est gestionnaire pour une marque automobile. Naïla Parotte, Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a 22 ans et est titulaire d'un BTS comptabilité-gestion. Ophélie Vitalbo, Miss Provence, étudie pour devenir préparatrice en pharmacie.

La soirée du 12 décembre à l'Arena Futuroscope déterminera le destin de l'une de ces candidates. Elles devront surmonter l'ensemble des épreuves, notamment le quiz de culture générale, pour espérer succéder à Hinaupoko Devèze. Le public et les juges observeront avec attention comment ces jeunes femmes, issues de milieux et de régions différentes, se distingueront sur la scène de la compétition.