Découvrez le classement des candidates Miss France 2027 les plus suivies sur Instagram avant le 12 décembre. Qui dominera la popularité en vue de la finale au Futuroscope de Poitiers ?

À quelques jours de l'élection finale programmée pour le samedi 12 décembre, la compétition pour le titre de Miss France 2027 s'intensifie considérablement. Trente et une candidates, sélectionnées parmi les meilleures régionales du pays, se disposent actuellement à préparer leur moment de gloire en vue de la grande soirée qui se tiendra au Futuroscope de Poitiers. Ce concours d'élégance et de talent, qui verra la prochaine Miss France succéder à Hinaupoko Deveze, Miss Tahiti, est désormais sous les projecteurs grâce à une analyse précise de leur présence numérique.

Prédominance numérique des candidates sur Instagram

La société organisatrice Miss France a harmonisé la communication de chaque participante ces dernières années, encourageant l'utilisation naturelle des réseaux sociaux pour partager leur préparation. Instagram est devenu la plateforme centrale où chaque miss régionale expose ses photos et son actualité quotidienne. Parcourir ces comptes offre une indication précieuse et objective sur leur popularité actuelle auprès du grand public et des médias, reflétant leur capacité à engager une audience avant même le jour de la couronne.

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Au sommet de ce classement d'influence numérique se trouve Camilla Alash, la candidate représentante des Hauts-de-Seine. Âgée de vingt-quatre ans et originaire de Clichy-la-Garenne, cette jeune femme de 1,81 mètre possède un profil remarquable. Étudiante en journalisme et ancienne joueuse de tennis à haut niveau, elle a su fidéliser une audience importante, cumulant 31 900 abonnés sur sa page Instagram. Son profil démontre une maîtrise exceptionnelle des codes médiatiques modernes.

Les prétendantes au titre et leur profil détaillé

La deuxième place du classement est occupée par Carla Rachail, la représentante du Tarn-et-Garonne originaire de Valence-d'Agen. Cette candidate de 23 ans, haute de 1,74 mètre, incarne la discipline sportive et l'engagement institutionnel. Ancienne joueuse de rugby au Stade Toulousain pendant sept ans et récente titulaire de son cours de sous-officier de gendarmerie, elle a rassemblé 27 400 followers sur son réseau social. Son parcours atypique suscite un intérêt croissant en prévision de la finale.

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La troisième position revient à Candice Gauch, la candidate de la Lozère originaire de Mende. Âgée de vingt-neuf ans et mesurant 1,77 mètre, elle vit actuellement à Paris où elle exerce en tant que consultante dans un cabinet spécialisé dans le conseil en organisation et la transformation des organisations. Avec 18 500 abonnés sur Instagram, elle démontre une forte capacité de networking professionnel. Son profil professionnel distinctif la différencie nettement des autres candidates.

Prochains pas vers la cérémonie du 12 décembre

Le quatrième et cinquième rang sont occupés respectivement par Ophélie Vitalbo et Laëtitia Roguet. Ophélie, originaire de Velleron en Vaucluse, est kinésithérapeute spécialisée dans la santé des femmes à Paris et compte 16 400 followers. Laëtitia, la plus jeune candidate à vingt ans, est originaire de Sainte-Anne sur la côte Est de la Réunion. Étudiante en pharmacie et haute de 1,72 mètre, elle a récolté 15 800 abonnés, preuve de son engagement digital. Ces chiffres illustrent la diversité des parcours au sein de cette promotion 2027.

La cérémonie de dévolution du titre aura lieu le samedi 12 décembre à 21 h 10 sur la chaîne TF1, présentée par Jean-Pierre Foucault. Le thème de cette édition, centré sur la mode et les Miss, doit ravir les participantes. La gagnante succédera à Hinaupoko Deveze, dont le règne a été relativement discret dans les médias. Certains observateurs notent également la participation de Mandy Goudal, candidate âgée de 38 ans et mère de deux enfants, un cas inédit dans l'histoire du concours.