Camille Cerf et Sophie Thalmann accompagnent les 31 candidates de Miss France 2027 à Saint-Martin. La marraine Hinaupoko Devèze reçoit des conseils précieux pour son règne.

Les 31 candidates au titre de Miss France 2027 se trouvent actuellement sur l'île de Saint-Martin pour le traditionnel voyage de préparation. Cette étape cruciale leur permet d'apprendre les règles et les principes fondamentaux que devra respecter la future gagnante. Pour les guider, deux anciennes lauréates les accompagnent étroitement dans ce processus.

La présence de Camille Cerf

Camille Cerf, élue Miss France 2015, joue un rôle central en tant que marraine. Elle accompagne spécifiquement Hinaupoko Devèze, la Miss France 2026. Dans une interview accordée à Femme Actuelle, Camille Cerf a expliqué que son objectif est de comprendre les besoins de la Miss et de mettre en place les actions nécessaires pour l'accompagner. Elle prévoit également de soutenir la gagnante dans sa période post-règne, souvent difficile à gérer.

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Camille Cerf a également adressé un message précieux à celle qui lui succédera. Elle a rendu hommage à Sophie Thalmann, Miss France 1998, qui prendra également une part active dans l'accompagnement. Selon Camille Cerf, Sophie Thalmann apportera une expérience précieuse grâce à sa spontanéité, sa beauté et son sourire. Ces qualités continuent de marquer l'imaginaire collectif bien après son règne.

Le rôle de Sophie Thalmann

Sophie Thalmann, élue Miss France en 1998 à l'âge de 21 ans, assurera un rôle de marraine pour l'élection à venir. Elle se concentrera sur le soutien de la future reine de beauté après son couronnement. L'ancienne mannequin a confié à Femme Actuelle comment elle compte accompagner la nouvelle Miss France. Elle a également partagé quelques confidences sur l'éducation de ses enfants dans ce cadre.

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L'élection de Miss France 2027 aura lieu le 12 décembre 2026 à l'Arena Futuroscope. Sophie Thalmann explique qu'elle sera ravie d'être aux côtés de la prochaine gagnante. Son expérience du passé et sa compréhension du métier en font une ressource invaluable pour la future lauréate. Cette double assistance de Camille Cerf et de Sophie Thalmann souligne l'importance du mentorat dans cette institution.

Les attentes et le contexte

Hinaupoko Devèze a commenté sa relation avec Camille Cerf, sa marraine actuelle. Elle a déclaré que les gens attendaient peut-être une présence plus forte de la part de Camille Cerf. Toutefois, elle a souligné que la présence de sa marraine l'a beaucoup rassurée. Ce conseil précieux a été soufflé à Hinaupoko Devèze pour l'aider dans ses fonctions.

Le voyage à Saint-Martin sert de cadre à ces échanges entre générations de Miss France. Il permet aux candidates de se préparer mentalement et physiquement à leurs futures responsabilités. L'accent est mis sur la transmission du savoir et la solidarité entre les anciennes et les nouvelles élues. Cette tradition renforce la cohésion au sein de l'organisation Miss France.