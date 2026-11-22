L'ancienne Miss France 2015 Camille Cerf réalise 17/20 au test de culture générale, surclassant les candidates de la promo 2027 qui obtiennent une moyenne de 12/20.

Le test de culture générale de la compétition Miss France 2027 a livré ses résultats lors du voyage de préparation à Saint-Martin, marquant une étape décisive pour les trente-et-une candidates présentes. Si la moyenne générale de la promotion s'établit à douze notes sur vingt, aucune note n'a été jugée éliminatoire par le jury. Cependant, une performance exceptionnelle a clairement dominé les classements, offrant un résultat inédit pour cette édition spécifique du concours de beauté.

Record battu par l'ancienne Miss France 2015

Camille Cerf, ancienne Miss France 2015 et marraine de la promotion actuelle, a réalisé un score parfait de seize virgule cinq sur vingt lors de l'exercice de culture générale. Ce résultat constitue une mention très bien qui place directement l'ancienne gagnante en tête du classement, devançant de justesse les prétendantes actuelles. Cette performance a surpris la lauréate elle-même, dont la première réaction a été de penser à la fierté de ses parents face à cet exploit.

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Pourtant, Camille Cerf a dû surmonter une difficulté majeure lors de cet test. Elle a buté spécifiquement sur une question relative au réalisateur de la célèbre saga cinématographique en question. Malgré cette hésitation temporaire, elle a su récupérer ses points et décrocher la première place. Ce score est d'autant plus remarquable qu'il dépasse même sa propre performance réalisée lors de son voyage de préparation en deux mille quatorze.

La réussite de la Miss Languedoc et le classement final

Sur le podium des candidates de la promotion 2027, Miss Languedoc occupe la troisième marche avec une excellente note de quinze sur vingt. Cette résultat la distingue parmi les autres prétendantes qui se partagent les places d'honneur. Bien que plusieurs candidates aient manifesté une préparation sérieuse, avec des ambitions affichées au-dessus de la moyenne, c'est la régularité et la justesse qui ont fait la différence sur les soixante questions posées.

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Le test comprenait soixante questions répondues en quarante-cinq minutes, suivies d'une épreuve d'anglais de dix minutes et d'un exercice de logique chronométré. Les échanges entre les participantes ont révélé des confusions amusantes, notamment sur le numéro d'urgence contre le harcèlement. Une candidate avait initialement cité le trois-six-trois avant d'être corrigée par une camarade hilare, illustrant l'humour et la complicité qui règnent durant ces séjours de préparation.

Comparaison avec la performance de la marraine Camille Cerf

La comparaison avec la performance de la marraine est inévitable, bien que Camille Cerf ait elle-même admis quelques erreurs dans ses connaissances historiques. Elle a ainsi confondu le prénom de l'ingénieur à l'origine de la tour Eiffel, répondant Auguste au lieu de Gustave. Elle a également attribué le mariage de Marie-Antoinette avec Louis XIV, alors qu'elle était l'épouse de Louis XVI. Rien de dramatique pour celle qui a déjà vécu cette épreuve auparavant.

Ce test de culture générale ne constitue pas un critère éliminatoire pour les candidates de la promotion 2027. Il sert principalement à évaluer la capacité des jeunes femmes à appréhender leur futur rôle d'ambassadrices de la région qu'elles représentent. La moyenne de douze sur vingt indique que le niveau global est stable, même si la barre a été haussée par la performance exceptionnelle de l'ancienne lauréate.

Préparations et couronne officielle pour la suite du concours

Les trente-et-une candidates poursuivent désormais leurs préparatifs en vue des élections régionales qui doivent commencer ce dimanche vingt-six avril. L'organisation a officiellement dévoilé la couronne qu'elles porteront, créée par la maison Mauboussin sous le nom d'" Énergie française ". Ce bijou allie diamants et citrines, symbolisant l'identité de la compétition et de ses futures élues.

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En parallèle de ces événements, Miss France 2026 Hinaupoko Devèze a expliqué la relative absence de Camille Cerf à ses côtés durant son année de règne. Les deux jeunes femmes ont eu des agendas peu compatibles, ce qui explique leur manque de visibilité ensemble. Alors que la compétition s'intensifie, l'accent est mis sur la cohésion du groupe et la montée en puissance de chacune des candidates présentes à Saint-Martin.