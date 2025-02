Miss France 2025 de retour en Martinique avec une grande fête familiale

Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, est de retour en Martinique après une semaine de voyages et d'événements. Son retour a été accueilli en grande pompe par ses parents et d'autres membres de sa famille.

Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, est de retour dans son île natale après une semaine de voyages et d'événements à Paris et en Espagne. Le retour de la reine de beauté a été célébré en grande pompe à l'aéroport Martinique Aimé Césaire avec de la musique, des danseurs et des fleurs. Elle a été accueillie avec enthousiasme par ses parents, Viviane et Jean-Pierre, ainsi que d'autres membres de sa famille.

Angélique Angarni-Filopon restera en Martinique pendant une semaine pour participer à des événements et des rencontres avec ses concitoyens. Elle a partagé des moments touchants avec sa famille, notamment avec son jeune demi-frère Nathan et sa grand-tante de 95 ans, qu'elle surnomme «Dada». La jeune femme a également eu la joie de retrouver certains de ses taties et cousins. Le retour d'Angélique Angarni-Filopon en Martinique est un événement important pour la communauté locale, qui s'est réjouie de retrouver leur Miss France 2025. Avant son sacre, Angélique Angarni-Filopon avait confié à Gala avoir grandi à Vauréal, dans le Val d'Oise, tout en passant «quatre à cinq mois par an aux Antilles». Elle a décidé de s'installer définitivement en Martinique il y a deux ans. Elle a également parlé de ses parents, retraités depuis, et de sa grande sœur et son grand frère, dont elle préfère protéger la vie privée. Seule information partagée sur son jeune demi-frère, il vit avec son père à la Martinique. Angélique Angarni-Filopon a également mentionné son rôle de tante, car elle en a six.





