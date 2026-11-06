Mise en examen pour le vol des bijoux Lalique : les détails de l'enquête JIRS de Nancy

La JIRS de Nancy a mis en examen quatre personnes après le cambriolage du musée Lalique en Alsace. Découvrez les détails de cette opération judiciaire majeure impliquant des vols de bijoux d'une valeur exceptionnelle.

La Justice judiciaire internationale régionale spécialisée de Nancy a officiellement annoncé la mise en examen de quatre individus, dans le cadre des enquêtes menant aux cambriolages du musée Lalique en Alsace et du centre archéologique de Montans dans le Tarn. Cette décision intervient plusieurs mois après la découverte de bris de vitrine ayant provoqué un immense choc au sein du monde de l'art et de la culture française.

Le mécanisme du vol au musée Lalique

Vendredi 6 novembre, les enquêteurs ont confirmé les détails de l'attaque perpétrée au musée Lalique situé à Wingen-sur-Moder dans le Bas-Rhin. Trois individus cagoulés sont parvenus à fracturer une issue de secours ainsi qu'une porte coupe-feu pour pénétrer dans le hall principal de l'établissement. En quelques minutes seulement, ils ont brisé six vitrines et dérobé 27 bijoux d'une valeur estimée à 4,5 millions d'euros. L'ensemble de ces faits a déclenché une information judiciaire confiée à un juge d'instruction de la JIRS de Nancy.

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Les investigations ont été menées conjointement par la section de recherches de Strasbourg et l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Le ministère de la Culture a recommandé en juillet le retrait temporaire des objets exposés pour renforcer la sécurité des établissements, une mesure qui impacte désormais la programmation du musée après cet événement.

Le rapprochement avec le vol de Montans

Les enquêteurs ont établi un rapprochement significatif avec un vol commis quelques jours plus tôt, le 1er juillet aux alentours de 04H00, au centre archéologique de Montans dans le Tarn. Lors de cette deuxième opération, 37 monnaies gallo-romaines en or ont été dérobées, entraînant un préjudice estimé à 120.000 euros. Le procureur d'Albi s'est dessaisi au profit du parquet de la JIRS de Nancy, permettant la jonction des deux affaires.

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Ce lien entre les deux sites géographiquement éloignés a permis de consolider les éléments de preuve contre les suspects. La complexité de ces cambriolages ciblant des biens culturels de haute valeur a nécessité une coordination exceptionnelle entre les différentes forces de police et de gendarmerie impliquées dans cette procédure judiciaire en cours.

Interpellations et placements judiciaires

Au terme de quatre mois d'investigations approfondies, une opération coordonnée menée par 90 gendarmes et policiers a conduit à l'interpellation de six personnes suspectées d'avoir participé aux vols, à leur préparation ou au recel des butins. À l'issue de leurs gardes à vue, quatre personnes âgées de 23 à 51 ans et originaires de plusieurs régions de France ont été présentées au juge d'instruction.

Le juge a prononcé deux placements en détention provisoire et deux contrôles judiciaires pour les mis en examen. La JIRS précise qu'aucune autre information ne sera communiquée à ce stade afin de préserver le bon déroulement des investigations en cours. Ces décisions marquent une étape décisive dans la reconstruction du dossier judiciaire reliant les deux sites volés.

Impact sur la fréquentation et réouverture du musée

Le musée Lalique, situé à environ 60 kilomètres au nord-ouest de Strasbourg, ouvrira de nouveau ses portes le 28 novembre après plusieurs mois de fermeture consécutifs au cambriolage. Véronique Brumm Schaich, la directrice de cet établissement dédié au joaillier-verrier de l'Art nouveau et de l'Art déco René Lalique, a confirmé cette date dans un communiqué diffusé en octobre.

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Elle a exprimé son impatience de retrouver les visiteurs, soulignant qu'il fallait d'abord travailler à la réparation et à la sécurisation du lieu pour préparer une réouverture sereine. Le musée, ouvert en 2011 près de l'usine du même nom installée depuis 1921, expose sur 900 mètres carrés plus de 650 œuvres exceptionnelles. Cependant, suite aux recommandations du ministère de la Culture, le musée ne pourra malheureusement pas présenter de bijoux lors de sa réouverture fin novembre.

Début août, le musée avait ouvert une cagnotte en ligne afin de financer les travaux supplémentaires de mise en sécurité du site, qui ne sont pas pris en charge par les assurances. Cette démarche体现了 la détermination de la direction à reconstruire la confiance du public tout en sécurisant les œuvres historiques de René Lalique (1860-1945) et de ses successeurs.