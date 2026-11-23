Un animateur périscolaire de Beauvais est mis en examen pour agressions sexuelles. Plus de 200 enfants potentiellement concernés et colère des parents face au manque d'information de la mairie.

Une affaire d' agression sexuelle impliquant un animateur périscolaire a provoqué une vive émotion à Beauvais dans l' Oise. Six enfants ont témoigné de gestes déplacés, révélant une situation grave qui a conduit à la mise en examen de l'employé communal.

L'incident a été signalé le 1er octobre 2025, entraînant immédiatement la suspension de l'agent et son placement en garde à vue. Cette date marque le début d'une procédure judiciaire qui touche directement la communauté éducative locale et suscite une mobilisation importante des familles concernées.

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Détails précis des faits reprochés

L'homme, qui exerçait ses fonctions dans un centre périscolaire de la ville, est accusé d'avoir touché certains élèves de manière inappropriée. Le procureur a confirmé que ces gestes incluaient des caresses sur le dos, les épaules et le cou pour certains enfants.

Ces pratiques ont également atteint des zones plus intimes comme la poitrine et les fesses pour d'autres mineurs. Les six enfants ayant parlé ont relaté ces comportements, fournissant les premiers éléments essentiels pour l'enquête menée par les autorités judiciaires compétentes.

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Une perquisition au domicile de l'intéressé a permis de découvrir des fichiers à caractère pédopornographique. Ces éléments matériels ont conduit le tribunal à l'ouvrir pour la détention de ces images, ainsi que pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans et corruption de mineur.

Réaction des parents et transparence de la mairie

Plus de 200 enfants sont potentiellement en contact avec l'individu mis en examen. Cette estimation large explique la colère grandissante parmi les parents qui estiment n'avoir pas été informés suffisamment tôt. Certains familles n'ont appris la suspension de l'animateur que par hasard, plus d'un mois après les faits.

Un parent a exprimé sa frustration en déclarant n'avoir reçu aucun mail ni aucun mot officiel avant de découvrir l'information sur les réseaux sociaux. Cette absence de communication officielle a créé un climat de méfiance et d'inquiétude au sein de la communauté scolaire de Beauvais.

Le maire Franck Pia a affirmé que les premiers éléments ne révélaient rien d'anormal au moment du recrutement de l'animateur, effectué un an plus tôt. La municipalité souligne avoir accompagné les parents concernés individuellement, mais reconnaît la nécessité d'une meilleure transparence.

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Conséquences et prochaines étapes de l'enquête

La mairie assume le choix d'informer les parents dont les enfants ont été potentiellement en contact. Un numéro vert et une adresse email spécifiques ont été mis en place pour répondre aux questions et rassurer les familles inquiètes par cette situation exceptionnelle.

L'identification de toutes les personnes ayant pu être concernées par ces actes reste un travail long pour la municipalité. Le maire indique que la liste exhaustive des enfants à informer prend du temps pour garantir une communication précise et sécurisée.

L'homme présumé innocent conteste ces accusations devant la justice. Malgré ces dénégations, les éléments recueillis, y compris les fichiers numériques retrouvés, maintiennent la pression judiciaire. Cette affaire met en lumière les défis de la surveillance et de la confiance dans les structures périscolaires françaises.