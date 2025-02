Trois jours après un drame qui a coûté la vie à un homme de 68 ans à Castéra-Verduzan, le suspect, Antonio F.G, a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Le procureur de la République d'Agen, Olivier Naboulet, a révélé que l'autopsie de la victime indiquait que la cause du décès était un trouble du rythme cardiaque lié à des violences subies. Le suspect était le locataire du couple victime et se trouvait en situation d'impayé de loyer. Les faits se sont produits lors d'un rendez-vous prévu entre le propriétaire et le locataire.

Trois jours après le drame qui a coûté la vie à un homme de 68 ans à Castéra-Verduzan , le suspect, Antonio F.G, a été mis en examen pour assassinat et tentative d’assassinat. Le procureur de la République d’ Agen , Olivier Naboulet, s’est exprimé ce vendredi 14 février au sujet de l’affaire. Il révèle notamment que l’autopsie de l’homme victime, requise par le parquet d’Auch, établissait que la cause du décès pouvait être attribuée à un trouble du rythme cardiaque consécutif aux violences subies.

Les investigations menées ont permis d’apprendre que le mis en cause était le locataire du couple victime. L’individu se trouvait depuis peu en situation d’impayé de loyer. Un rendez-vous avait justement été convenu entre bailleurs et preneur ce 11 février 2025, en fin de journée. C’est à l’occasion de cet entretien que les faits criminels avaient lieu, l’homme s’étant dans un premier temps trouvé seul en présence de son locataire, et la compagne, inquiète de ne pas voir celui-ci revenir, étant agressée au couteau alors qu’elle s’était rendue au domicile de son agresseur, confirme le magistrat du parquet. Lors de son audition, la conjointe de la victime a précisé qu’elle n’avait pas été témoin des violences subies par son compagnon. Elle a également souligné que l’intervention de tiers avait mis en fuite son agresseur, qui l’avait poursuivie à l’extérieur du bâtiment. Auditionné, le mis en cause d’origine espagnole, dont le casier judiciaire est vierge, ne s’est pas exprimé. Toutefois, il a admis son implication tout en plaidant la légitime défense. Le 13 février, en fin d’après-midi, le mis en cause était déféré, puis présenté à un magistrat instructeur sur les qualifications d’assassinat et de tentative d’assassinat, des éléments de préméditation étant relevés, ajoute le procureur d’Agen. En soirée, l’auteur présumé des coups de couteau a été mis en examen, selon la qualification retenue par le parquet. Il a été placé en détention provisoire. En l’état, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, conclut le magistrat





Assassinat Tentative D'assassinat Espagne Impayé De Loyer Castéra-Verduzan Agen

